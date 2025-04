L’Eredità: la parola della Ghigliottina, la vincita della puntata del 16 aprile 2025

Nella puntata di mercoledì 16 aprile 2025 de L'Eredità, il conduttore Marco Liorni ha salutato la campionessa Cristina. Ha poi presentato la debuttante Antonella, assistente legale della provincia di Torino, con la passione per il canto. E ancora, gioca Maura della provincia di Lecce, lavora nella moda a Milano, colleziona bicchieri. Altra debuttante è Francesca della provincia di Mantova, art director con la passione per il Giappone e le stelle. Conosciamo Michele di Viterbo, operaio di pelletteria.

Nella prima sfida dopo il gioco C'è o non c'è, vediamo un confronto tra i debuttanti Maura e Michele, il quale viene battuto e deve cedere il montepremi. Si prosegue con il secondo gioco, Chi come cosa, è Maura va ancora in rosso e sceglie di sfidare Antonella. È proprio Antonella a vincere la sfida, mentre Maura presenta le Professoresse e lascia il gioco.

L'Eredità: si gioca con le date, ecco la parola della Ghigliottina

Assistiamo al nuovo balletto delle Professoresse Linda e Greta sulle note del brano "Abracadabra" di Lady Gaga. Le date della puntata del 16 aprile sono: 1951, 1969, 1993, 2012. La sfida successiva vede Antonio battere Francesca. È il momento de La Scossa a L'Eredità: la prima riguarda i 20 motivi per visitare l'Italia secondo un prestigioso quotidiano britannico, mentre la seconda è incentrata su uno studio svedese che ha individuato la città più profumata d'Europa.

Antonella prende La Scossa e sfida Antonio, il quale vince e si guadagna l'accesso al Triello e alla puntata successiva. Al Triello vediamo giocare Cristina, Gabriele e Antonio. Gabriele e Antonio sono ai 100 secondi. È Antonio a vincere la puntata e provare a trovare la parola della Ghigliottina per un montepremi da 190.000 euro, poi dimezzato a 5.938 euro. Ecco le parole indizio:

Nazionale

Vera

Verifica

Doppia

Furto

Antonio scrive "identità" ed è la parola grazie alla quale vince 5.938 euro.