L’Eredità: la parola della Ghigliottina, le sfide della puntata del 9 maggio 2025

Nella puntata del 9 maggio 2025 de L'Eredità, il conduttore Marco Liorni ha salutato la campionessa Biancamaria e ha poi presentato gli sfidanti. Debutta nel programma Tommaso, ingegnere della provincia di Agrigento, vive a Bologna. Altra debuttante è Margherita di Udine, è una studentessa e vorrebbe diventare insegnante. Viene presentata anche Jamila, è di Roma ed è una professoressa di lingua inglese. Infine, conosciamo Eddy della provincia di Milano, aspira a diventare professore di storia e filosofia.

I primi giochi nella puntata de L'Eredità del 9 maggio 2025

Parte il gioco e i concorrenti si cimentano nel C'è o non c'è. I primi ad andare a rischio eliminazione sono Antonio, Eddy e Tommaso, la campionessa Biancamaria decide di far sfidare questi ultimi. Eddy perde la sfida e saluta, lasciando il programma. Si va avanti con il Chi come cosa e la prossima sfida vede protagonista ancora una volta Tommaso, il quale viene battuto da Biancamaria.

Le Professoresse Greta e Linda annunciano le date: 1965, 1978, 1989, 2003. Antonio va in rosso e punta il dito verso Margherita, la sfida viene vinta da Antonio. Durante il gioco de La Scossa con la Professoressa Greta, si parla di razze di cani. Tra queste, solo una rientra nella categoria "da compagnia" secondo l'ENCI, ovvero l'Ente nazionale cinofilia italiana. Antonio prende La Scossa e decide di sfidare la campionessa Biancamaria in un duello ai 60 secondi.

Le fasi finali

È il momento del Triello, dove giocano Pietro, Jamila e Biancamaria. Ai 100 secondi troviamo Pietro e Biancamaria. Al tavolo della Ghigliottina torna Biancamaria, dopo aver vinto 25.000 euro nella scorsa puntata.

Il montepremi di partenza è di 150.000 euro, ma poi la campionessa dimezza e alla fine gioca per 75.000 euro. Vediamo quali sono le parole indizio:

Ultimo

Ufficio

Presenza

Prendere

Pubblico

Biancamaria scrive la parola "esame", ma quella vincente era "atto".