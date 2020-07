Leonardo Pieraccioni: la sua "canzone triste" dell'estate nell'esilarante video su Instagram

L'estate e il tempo dei tormentoni musicali ma Leonardo Pieraccioni va controcorrente e nell'esilarante video su Instagram propone una canzone tanto triste** che "rompe tanto i coglioni".

Poco tempo fa uscì su internet una strana classifica sule canzoni più triste e deprimenti della storia della musica, per la cronaca When We Were Young di Adele era al primo posto. In Italia ci aveva pensato il compianto Ivan Graziani a cantare un canzone 'triste triste' con il brano Firenze, era il 1980. Oggi tocca a Leonardo Pieraccioni che per l'estate 2020 non ci propone il solito tormentone estivo ma una canzone veramente triste.

Il video pubblicato su Instagram, a differenza della canzone, è molto divertente, Leonardo Pieraccioni imbraccia la chitarra e con il volto contrito inizia a intonare la sua nuova hit, ma il regista ci avverte, non sperate di sentirle sulle stazioni radio che trasmettono grandi successi "non spacca in radio, ma rompe tanto, tanto i coglioni".

Se per caso vorreste provare a cantare la canzone davanti ad un falò, giusto per rallegrare i vostri amici, vi incolliamo il testo della canzone, magari anche per una versione karaoke.

"questa è la canzone triste dell'estate, non ha neanche un ritornello a modino, è triste bagnata di ginepro e sullo sfondo e sullo sfondo è inciampato anche un bagnino. Questa è la canzone triste dell'estate, non arriva neanche a mille visualizzazioni, non ha ritmo non spacca in radio, ma rompe tanto, tanto i coglioni."