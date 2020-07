Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi: perché si sono lasciati

Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi si sono incontrati sul set del film Una moglie bellissima. I due hanno avuto una relazione durata cinque anni e terminata in maniera consensuale. In un'intervista a Vanity Fair fu Pieraccioni a spiegare perché si sono lasciati: "Persone come me hanno speranza solo con le crocerossine", disse ironicamente. La fine del loro rapporto fu ufficializzata con un post su Facebook che potete leggere di seguito.

In merito alle ultime notizie che ci riguardano vogliamo fare dei chiarimenti. La storia tra noi è finita da tempo,... Pubblicato da Leonardo Pieraccioni Pagina Ufficiale su Mercoledì 8 ottobre 2014

Laura Torrisi è davvero Una moglie bellissima.

Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi formavano una delle coppie più amate, e forse invidiate del mondo dello spettacolo. Come tutte le cose belle, anche la loro storia d'amore era nata per caso, complice un treno partito in anticipo che Pieraccioni non riuscì a prendere. "Andavo alla stazione, mi partì il treno - aveva raccontato l'attore toscano alla rivista Ieri e Oggi - dovevo preparare Una moglie bellissima, la storia di una ragazza normale che fa un calendario. Mentre aspettavo, non c'erano Facebook o Instagram, vidi una rivista con una ragazza meravigliosa, con un costume da bagno particolare". Il regista de I Laureati era rimasto colpito dal costume, per questo comprò la rivista per farla vedere al suo costumista: "Gli dissi che uno degli scatti doveva avere questa specie di costume. Lui mi rispose: 'Sì, tu mi parli del costume ma non sappiamo ancora chi è la protagonista'. Io replicai: 'Tipo questa, chiamiamo questa, così ci facciamo portare anche il costume'. Andò così"

Laura Torrisi con Leonardo Pieraccioni in una immagine promo del film Una moglie bellissima.

Un incontro fortuito che piano piano diventò una storia d'amore "Quello con Laura Torrisi è stato l'incontro più importante della mia vita", confessò Leonardo Pieraccioni nel corso della stessa intervista. La loro storia proseguiva a gonfie vele, il 13 dicembre 2010 nacque la figlia Martina, l'annuncio della separazione fu in fulmine al ciel sereno per tutti i loro fan. L'8 ottobre del 2014 Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi annunciarono su Facebook la fine della loro relazione con un identico post sul social network. Leonardo e Laura mantennero il più assoluto riserbo sui motivi della rottura, fu il regista toscano a parlarne in un'intervista esclusiva a Vanity Fair prima dell'uscita del film Il professor Cenerentolo. "Persone come me hanno speranza solo con le crocerossine - disse Pieraccioni - Alcune nostre liti le ho messe nei film: la moglie che accusa il marito di avere una stanza dei balocchi e di non averla mai portata a vedere l'aurora boreale. Quante volte Laura me l'aveva chiesto?".

La sexy fruttivendola Laura Torrisi in una scena di Una moglie bellissima

Il regista toscano confermò che non ci fu nessun tradimento, prima del post condiviso su Facebook alcuni giornali avevano parlato di una presunta relazione dell'ex concorrente del Grande Fratello: "Non stavamo più insieme da due anni e mezzo quando uscì l'intervista al suo presunto amante. Quindi era normale e giusto che lei facesse la sua vita".

Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi, anche per il bene di Martina sono rimasti in ottimi rapporti, Laura ha portato la figlia a vedere uno spettacolo teatrale del padre; Leonardo ha ricambiato accompagnando la piccola dietro le quinte di Amici Celebrities, quando Maria De Filippi le disse "L'ha accompagnata il papà", Laura rispose: "Grazie, lo immaginavo".