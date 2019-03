Leonardo Pieraccioni: irriconoscibile senza barba, ma i fan approvano il nuovo look!

Marica Lancellotti

Leonardo Pieraccioni, dopo quasi 25 anni, l'ha fatto ancora: il regista ha tagliato la barba sfoggiando il nuovo look, che lo rende quasi irriconoscibile, sulla sua pagina Instagram, che è stata praticamente presa d'assalto dai commenti dei fan. Esito: approvato!

Era dal 1995, dal film I laureati, che Pieraccioni non si mostrava al suo pubblico non accompagnato dall'onnipresente barba, diventata negli anni quasi un marchio di fabbrica. Invece, poche ore fa, e in barba (è davvero il caso di dirlo) alle ultime tendenze beauty della moda uomo, che premiano barba e capelli lunghi purchè curatissimi, il regista ha postato un selfie in cui appare con il viso completamente rasato. "Basta barba! No?" il suo messaggio, a cui hanno risposto in tantissimi. C'è chi non apprezza commentando che "un uomo senza barba è come una carbonara vegana" e chi afferma di adorarlo comunque, peli facciali o non. Alla fine, però, vince il partito dei: "Sembri più giovane!", confermando che i fan approvano a maggioranza il nuovo look.

E c'è già chi suggerisce che tutti questi cambiamenti di Leonardo Pieraccioni, 54 anni a febbraio, abbiano a che fare con la nuova, presunta fidanzata: da un po' di mesi il regista viene paparazzato in compagnia di una bella donna dai capelli scuri, Teresa Magni, 37enne fiorentina, che secondo tutti sarebbe la sosia dell'ex moglie di Pieraccioni, Laura Torrisi, mamma di sua figlia Martina. Da parte del regista, che alla fine del 2018, a Domenica In, si professava single, non è ancora arrivata nessuna conferma ma i bene informati (oltre alle foto di loro due in giro in compagnia degli amici storici Giorgio Panariello e Carlo Conti) sostengono che le dichiarazioni in occasione dell'uscita di Se son rose - Pieraccioni aveva detto a Vanity Fair: "C'è una sola donna nella mia vita: mia figlia Martina" - siano ormai solo un lontano ricordo.