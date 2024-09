Leonardo DiCaprio, per Stephen Baldwin "non è un bravo attore"

Diventare nonno non ha reso Stephen Baldwin più malleabile. L'ultima frecciata del fratello di Alec Baldwin è rivolta a Leonardo DiCaprio che, a suo parere, non sarebbe un bravo attore.

Intervistato nel podcast di Patrick Bet-David, Baldwin ha criticato DiCaprio definendolo un attore sopravvalutato e privilegiato che non ce l'ha fatta solo grazie al talento. Ecco le sue parole:

"Leonardo DiCaprio, non è un bravo attore. Penso che ci voglia una certa profondità e penso che ci voglia una certa presenza e i più grandi attori di tutti i tempi erano carismatici, quando li guardavi ti influenzavano. L'industria dice che DiCaprio è fantastico perché gli sono stati assegnati ruoli fantastici. Ha fatto dei film fantastici, ma non è un grande attore. È visto come un grande attore non perché sia ​​Gary Oldman. Non perché sia ​​un tizio che si è allontanato dal mondo degli affari e ha lavorato a Broadway per 10 anni per imparare il mestiere a un livello più profondo. Non l'ha fatto".

Per Stephen Baldwin il 'Michael Jordan della recitazione' è Al Pacino, ma l'attore cita anche John Lithgow come uno dei più grandi e sottovalutati interpreti, mentre Tom Cruise è "la più grande star del cinema di tutti i tempi."

Leonardo DiCaprio in Don't Look Up

Martin Scorsese non sarebbe d'accordo

Il parere di Stephen Baldwin cozza col giudizio di Martin Scorsese, che ha scommesso su DiCaprio aiutandolo sicuramente a consolidare il suo status di attore di serie A grazie a ruoli di peso. Il regista lo ha definito un interprete "tuttofare" accostandolo a star come Marlon Brando, Laurence Olivier, Robert De Niro, Al Pacino, Daniel Day-Lewis e Jack Nicholson.

"La sua immersione nel processo del personaggio che deve rappresentare è totale. Il suo coraggio è qualcosa che mi ha dato la vita quando faccio un film. Trivo che sia un genio, lo è davvero, e lo si vede in faccia. Non lo si vede solo attraverso gli occhi, ma ha il volto del cinema. Non ha bisogno di dire una parola. È tutto lì. Lo si poteva vedere in tutti i film che ha realizzato, da This Boy Life a Gilbert Grape, che è meraviglioso, fino allo straordinario The Revenant. Per me è uno dei davvero uno dei più grandi attori della storia del cinema e non posso che ringraziarlo" ha dichiarato il regista entusiasta delle performance del suo attore feticcio.

DiCaprio è stato nominato all'Oscar sei volte e ha vinto una volta per The Revenant di Alejandro Gonzales Inarritu. Checché ne dica Stephen Baldwin, resta uno dei pochi interpreti contemporanei paragonabili ai divi della vecchia guardia.