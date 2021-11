Leonardo DiCaprio: la sua reazione su Jennifer Lopez, Ben Affleck e il clima in un video

La reazione di Leonardo DiCaprio è stata immortalata in un video durante il quale il regista di Don't Look Up, parlando del clima, ha menzionato Jennifer Lopez e Ben Affleck.

Leonardo DiCaprio non è riuscito a trattenersi quando il regista di Don't Look Up, Adam McKay, che stava parlando del cambiamento climatico e del surriscaldamento globale, ha improvvisamente menzionato Jennifer Lopez e Ben Affleck: il video dell'intervista è semplicemente esilarante.

DiCaprio ha preso parte ad un Q&A prima della proiezione del suo nuovo film, Don't Look Up, pellicola che parla di due astronomi che intraprendono un tour mediatico per avvertire l'umanità a proposito di una cometa, in grado di disintegrare un intero pianeta, che si sta dirigendo verso la Terra.

"Il cambiamento climatico deve essere il filtro numero uno attraverso il quale osserviamo il mondo", ha spiegato McKay. "E non fraintendetemi, sono incredibilmente interessato al fatto che Ben Affleck e Jennifer Lopez sono tornati insieme". Il pubblico ha iniziato a ridere al che il regista ha aggiunto: "In realtà non sto scherzando. Auguro loro il meglio".

In molti hanno notato la reazione di Leonardo DiCaprio che, proprio in quel momento, sebbene non abbia detto una parola, ha fatto capire che secondo lui è impossibile convincere il mondo a preoccuparsi del surriscaldamento globale e della vita delle celebrità allo stesso modo. L'attore ha sorriso maliziosamente e ha fatto un gesto con le mani come a dire che questo cambiamento molto probabilmente non si verificherà.