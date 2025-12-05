Leonardo DiCaprio prende in giro Timothée Chalamet: ecco l’ultimo messaggio ironico alla star di Marty Supreme

La star di Dune e Wonka ha raccontato di aver ricevuto un messaggio ironico dal collega premio Oscar sul suo ultimo cambio di look.

Leonardo DiCaprio non ha perso tempo e ha scritto all'amico e collega Timothée Chalamet per prenderlo in giro sul suo ultimo cambio di look. A rivelarlo è stata proprio la star di Chiamami col tuo nome.

Chalamet tornerà presto nelle sale con il suo ultimo film, Marty Supreme, in cui ha recitato al fianco della premio Oscar Gwyneth Paltrow, e presentato di recente anche al Torino Film Festival.

Il messaggio scherzoso di Leonardo DiCaprio a Timothée Chalamet

La star di Marty Supreme confessa: "[Leonardo DiCaprio] Oggi mi ha preso in giro" ha affermato Chalamet "Mi ha detto di aver sentito che mi ero rasato la testa e mi ha detto 'Dimmi che non è vero!'".

Primo piano di Leonardo DiCaprio in Una battaglia dopo l'altra

In effetti, su diversi giornali internazionali erano comparse delle foto in cui Timothée Chalamet appariva senza i suoi lunghi capelli mentre si trovava a Saint-Tropez insieme alla sua fidanzata Kylie Jenner lo scorso luglio. Un taglio che diventò pubblico qualche settimana dopo, quando Chalamet iniziò la promozione di Marty Supreme.

Le riflessioni di Timothée Chalamet su alcune star di Hollywood

Leonardo DiCaprio e Timothée Chalamet, oltre ad essere colleghi, sono anche molto amici. I due hanno recitato insieme in Don't Look Up di Adam McKay. Nel 2022, Chalamet svelò il consiglio che gli diede DiCaprio per avere una carriera continua e di successo: "Niente droghe pesanti e niente film di supereroi".

Nella sua ultima pubblicità Hard Launch, Timothée Chalamet risponde ad alcune domande e riflette anche su alcuni suoi colleghi, citando Joaquin Phoenix, Denzel Washington e Christian Bale come i migliori del settore, dal suo punto di vista. L'attore ha risposto così alla domanda sulla differenza tra essere bravi attori ed essere grandi attori: "Nessuno tirerà fuori la versione migliore di te se non te stesso. Nessuno saprebbe come farlo. Daniel Day-Lewis disse a Jeremy Strong: 'Intraprendere un ruolo seriamente significa essere disposti a sembrare ridicoli.' Quello che faccio può essere davvero buffo a volte".