A Complete Unknown, Timothée Chalamet canta 40 canzoni di Bob Dylan da solo, suonando chitarra e armonica

Timothée Chalamet, che interpreta Bob Dylan nel nuovo biopic A Complete Unknown, ha preso molto seriamente il suo compito di immedesimazione. In una nuova featurette esclusiva, il produttore Fred Berger rivela che Chalamet ha imparato ed eseguito dal vivo 40 canzoni dell'eroe folk trasformato in rockstar.

"Nel film ci sono 40 canzoni che lui esegue", osserva Berger. "Alla chitarra, all'armonica e cantando dal vivo, ripresa dopo ripresa". "Per me era importante cantare e suonare dal vivo", aggiunge lo stesso Chalamet nel filmato. "Perché se posso farlo davvero, perché dovrebbe esserci un elemento di artificio? E sono orgoglioso che abbiamo fatto questo salto".

Il film, che arriverà nelle sale italiane il 23 gennaio 2025, segue un giovane Bob Dylan mentre si afferma nella scena folk degli anni '60 a New York dopo aver incontrato il suo eroe, Woody Guthrie (Scoot McNairy).

Anche altre figure di quel periodo, come la fidanzata di Dylan, Joan Baez (Monica Barbaro), il mentore Pete Seeger (Edward Norton) e l'amico Johnny Cash (Boyd Holbrook), entrano a far parte della narrazione. Come Chalamet, ogni attore ha cantato e suonato i propri strumenti.

"Boyd l'ha fatta sua in qualche modo, sembra autentica e vera come quella di Johnny Cash, ma lui ci mette la sua energia", dice la star di Wonka parlando del lavoro di Holbrook. "Imparare e suonare la musica stessa è stato un grande stimolo per me", aggiunge Norton.

Oltre a tracciare il percorso di Dylan verso la fama e lo sconvolgimento causato dal suo passaggio all'elettrico, il film racconta anche la sua vita sentimentale e un triangolo amoroso con Baez e la sua fidanzata del periodo, Sylvie Russo (Elle Fanning).

Da parte sua, la Fanning è rimasta colpita dall'impegno di Chalamet nella performance dal vivo. "Mi è venuta la pelle d'oca", dice nella featurette. "Si vede quanto amore e quanto duramente ha lavorato e quanto ci tiene a fare le cose per bene".