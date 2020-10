Leonardo DiCaprio rivela la sua più grande paura quando gira un film

Leonardo DiCaprio, in un'intervista rilasciata alcuni anni fa e riportata recentemente all'attenzione dei fan online, ha svelato quale pensa sia la sua più grande paura legata all'esperienza di girare film.

Nonostante la grande esperienza dell'attore premio Oscar nel mondo del cinema, ogni progetto rappresenta sempre un'incognita, in particolare per quanto riguarda l'accoglienza da parte del pubblico e della critica.

L'attore Leonardo DiCaprio era apparso, durante la promozione del film Il Grande Gatsby, nella trasmissione 60 Minutes Australia, parlando anche della sua carriera e della sua vita privata.

La star aveva sottolineato: "Cerco di essere il miglior attore che posso e se ci sono riuscito è qualcosa che gli spettatori e i critici hanno sempre il compito di decidere".

Leonardo ha aggiunto: "Non ho alcun potere su tutto questo. Ed è l'elemento legato al realizzare film che è sempre in grado di spaventarmi ed entusiasmarmi. Puoi addentarti nel lavoro con le migliori intenzioni, lavorare il più duramente possibile, e le persone, per qualsiasi motivo, possono semplicemente non entrare in connessione con il film. Ed è tutto lì, non hai alcun potere su questo aspetto. Sei davvero impotente".

L'attore aveva quindi concluso ammettendo: "Tutto quello che puoi fare realmente è presentarti sul set e lavorare il più duramente possibile, ed è tutto qui. Non posso dire altro".

Tra i prossimi progetti del premio Oscar ci sono Don't Look Up, diretto da Adam McKay, e l'attesissimo Killers of the Flower Moon con la regia di Martin Scorsese.