Leonardo DiCaprio "Non lavora mai con registe donne", al via la polemica

La carriera di Leonardo DiCaprio è stata recentemente messa in discussione per il fatto che non lavora con registe donne e da questa osservazione ne è scaturita una polemica.

Guy Lodge, critico cinematografico di The Guardian e Variety, ha pubblicato un tweet in cui parla proprio di questo argomento, creando discussione sulla carriera di Leonardo DiCaprio: "Va tutto bene, e ne è venuto fuori un ottimo lavoro, ma non definirei avventurose le sue scelte: enormi produzioni di prestigio in studio con registi maschili affermati. Non recita in un film con una regista dal 1995, che non credo sia un fatto insignificante... Mi piace che sia esigente e resistente ai franchising: ha fatto bene alla sua carriera. Ma a questo livello di celebrità, avrebbe la capacità di buttarsi in progetti più rischiosi"

Ovviamente, il tweet di Lodge ha generato un'ondata di reazioni da parte del popolo social, tra cui il giornalista di ScreenRant Pajiba Kayleigh Donaldson:"È l'attore più sicuro di Hollywood. Non che molti dei principali attori americani al suo livello accettino davvero ruoli rischiosi o pericolosi, ma non direi che rischia molto lavorando coerentemente con Scorsese, Quentin Tarantino, Inarritu, ecc."

Anche l'attrice Zoe Kazan ha detto la sua sulla questione, argomentando che nel cinema ci siano molti più registi uomini rispetto alle donne: "Sì, ci sono più cineasti maschi là fuori, in particolare quelli a cui viene dato molto potere. Ma dato il numero di registe con cui ho lavorato nella mia carriera relativamente breve, sembra una vera scelta che molte di queste star maschili del cinema hanno fatto, non lavorare con nessuna o molte"

Yes, there are more male filmmakers out there, especially ones being handed a mantle of power. But given how many female directors I’ve worked with in my relatively short career, it seems like a real *choice* so many of these male movie stars have made, not to work with any/many — zoe kazan (@zoeinthecities) 22 luglio 2019

Leonardo DiCaprio ha debuttato nel '93 con Critters 3 della regista Kristine Peterson e successivamente ha lavorato con la regista polacca Agnieszka Holland per il film Poeti dall'inferno del 1995. Sono le uniche due registe con cui il divo ha collaborato in tutta la sua carriera, prima di essere diretto dai registi più affermati, da Christopher Nolan a James Cameron a Steven Spielberg e recentemente con Quentin Tarantino che lo ha voluto per C'era una volta a... Hollywood