Leonardo DiCaprio "non frequenta donne sopra i 25 anni" secondo una statistica

Leonardo DiCaprio non ha mai frequentato una donna di età superiore ai 25 anni e a rivelarlo è un interessante grafico condiviso su Reddit in cui si riepilogano le relazioni del premio Oscar, post che ha suscitato molti commenti divertiti e grande attenzione online.

L'utente TrustLittleBrother ha analizzato i dati relativi alle ex fidanzate dell'attore, che ora ha 44 anni, e delle giovani che ha frequentato negli ultimi anni, scoprendo così che Bar Refaeli, Kelly Rohrbach e Nina Agdal, di professione modelle, sono state le partner "più anziane" della star di Hollywood, avendo compiuto 25 anni prima della fine del legame con Leonardo.

Le otto fidanzate di Leonardo DiCaprio hanno complessivamente un'età media di 22.9 anni e la più giovane è stata Gisele Bundchen che ha iniziato a frequentare il protagonista di Titanic quando aveva solo 18 anni, nel 1999, relazione che si è conclusa dopo cinque anni.

Dal 2017 l'attore ha una relazione con Camila Morrone, la modella e attrice argentina che ha 21 anni. I due si frequentano dal dicembre 2017 e sono stati fotografati insieme a febbraio, mentre passeggiavano a West Hollywood.

from r/dataisbeautiful