Leonardo DiCaprio: Michael Mann svela che era perfetto, ma troppo giovane, per il film su James Dean

Il regista Michael Mann ha svelato il motivo per cui non è stato realizzato il film biografico su James Dean con star Leonardo DiCaprio.

Leonardo DiCaprio avrebbe potuto interpretare James Dean in un film biografico diretto da Michael Mann e il regista ha ora parlato del progetto che è stato abbandonato.

Il filmmaker ha inoltre raccontato il motivo per cui si è deciso di rinunciare alla produzione, nonostante una sceneggiatura molto buona.

Michael Mann, intervistato da Deadline, ha spiegato: "Si pensa 'Chi diavolo potrebbe interpretare James Dean?'. E poi ho trovato un ragazzo che poteva interpretarlo, ma era troppo giovane. Era Leonardo DiCaprio. Abbiamo fatto uno screen test ed era davvero fantastico. Penso che all'epoca avesse 19 anni".

Dean, diventato un'icona del cinema, è morto a soli 24 anni nel 1955 a causa di un incidente d'auto, dopo aver recitato in tre film molto importanti.

Mann ha ribadito: "Da un punto di vista era totalmente adatto. Voglio dire, è la sua brillantezza. Girava il suo volto in una direzione e avevamo una visione di James Dean, e poi si girava dall'altro lato e no, sembrava un ragazzino".

Il regista ha proseguito: "Ho trovato l'atto perfetto, in tre anni da quel momento. Ha distrutto in modo rispettoso il progetto biografico su James Dean".

Il lungometraggio è quindi stato abbandonato e Leonardo DiCaprio ha proseguito la sua ascesa verso il successo con Ritorno dal nulla, Romeo + Giulietta e Titanic.