Leonardo DiCaprio, i costumi de La Maschera di Ferro all'asta

Siete fan di Leonardo DiCaprio o dell'epoca storica de La Maschera di Ferro? Mettete da parte allora un bel gruzzolo, partirà ad Aprile un'asta organizzata da Julien's Auction in cui potreste aggiudicarvi alcuni dei più bei abiti indossati dall'attore nel film.

Ricordate lo sfarzo e la bellezza dei costumi de La maschera di ferro? I velluti rossi e le stoffe dorate del "Re Sole", Re Luigi XIV, interpretato da un giovanissimo Leonardo DiCaprio? Ecco, il 29 Aprile sarà possibile partecipare all'asta in cui sarà possibile acquistare (anche se non si sa ancora a quanto...) gli abiti indossati sul set dall'attore.

La meschera di ferro: un primo piano di Leonardo DiCaprio

A offrire questa occasione è la Julien's Auction, nota per realizzare alcune delle aste più famose e grandi al mondo di oggetti o beni legati a star del cinema. Questa volta ha organizzato per il 28 e il 29 Aprile una nuova asta a Beverly Hills, che sarà possibile seguire in diretta online, in cui proporrà nel corso delle due giornate oltre 400 lotti, tutti inerenti ai più grandi film e alle più grandi star degli ultimi 50 anni: Alien, Batman, Die Hard, Edward mani di forbice, Independence Day, Scarface, Film di James Bond e altro ancora - saranno protagonisti sul palco dell'asta, molti dei quali saranno venduti al pubblico per la prima volta. Tra gli articoli più "sfarzosi" ed esclusivi, troverete appunto l'intero guardaroba d'epoca indossato dall'attore nei suoi due ruoli ne La maschera di ferro.

Leonardo DiCaprio ad un evento

Per poter partecipare all'asta online, è necessario registrarsi con largo anticipo su JuliensLive.com, per evitare di intasare la linea: per fare offerte, basterà accedere all'account che avrete registrato, oppure potrete farle anche tramite l'app o al telefono.

È possibile seguire l'evento anche senza partecipare, sempre tramite il sito e live in tempo reale su JuliensLive.com.