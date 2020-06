Leonardo DiCaprio collaborerà con Barry Jenkins per realizzare il film Virunga

L'attore Leonardo DiCaprio e il regista Barry Jenkins collaboreranno per trasformare il documentario Virunga in un film.

Leonardo DiCaprio collaborerà con Barry Jenkins per realizzare un film tratto dal documentario Virunga e il progetto è destinato alla piattaforma di streaming Netflix.

L'opera originale è stata scritta e diretta nel 2014 da Orlando van Einsiedel e ha ottenuto una nomination agli Oscar.

Nel team dei produttori del documentario c'era anche Leonardo DiCaprio che ora si occuperà della realizzazione dell'adattamento tramite la sua casa di produzione Appian Way in collaborazione con i suoi partner Jennifer Davisson e Phillip Watson e Joanna Natasegara.

Al centro della trama di Virunga c'è la storia vera di un gruppo di ranger che mettono a rischio la propria vita per salvare uno dei parchi nazionali più belli in Africa e i gorilla a rischio di estinzione. L'attore è da tempo coinvolto in modo attivo nelle campagne per la salvaguardia dell'area.

Leonardo DiCaprio sostiene il Virunga National Park con un'iniziativa internazionale

Barry Jenkins si occuperà della sceneggiatura del film dopo aver recentemente ultimato il suo lavoro sui progetti Flint Strong, esordio alla regia di Rachel Morrison, e sulla serie The Underground Railroad.