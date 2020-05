Leonardo DiCaprio sostiene il Virunga National Park con un'iniziativa internazionale

Leonardo DiCaprio ha contribuito a lanciare una nuova iniziativa a favore del Virunga National Park che si trova nella Repubblica Democratica del Congo.

La star, nel 2014, aveva prodotto il documentario di Netflix in cui si affrontavano i problemi che doveva affrontare il parco e si spiegava la sua importanza.

Earth Alliance, organizzazione co-fondata dal premio Oscar Leonardo DiCaprio, ha così lavorato con Emerson Collective e Global Wildlife Conservation, per realizzare una collaborazione con la Commissione Europea per lanciare con ben 2 milioni di dollari il Virunga Fund. La cifra contribuirà quindi a proteggere l'area del parco, le cui entrate sono drasticamente diminuite durante l'emergenza Coronavirus, le comunità che lo circondando, sostenere le spese veterinarie, proteggere i gorilla di montagna e le altre specie, e aiutare economicamente le famiglie dei ranger che hanno perso la vita, tra cui i 12 che sono stati uccisi durante un attacco avvenuto un mese fa per mano di un gruppo paramilitare.

La star ha dichiarato: "Ho avuto il grande onore di incontrare e sostenere il coraggioso team di Virunga nella loro lotta contro le trivellazioni illegali nel 2013. Virunga ha bisogno urgente di fondi per proteggere la popolazione di gorilla in pericolo, di offrire sostegno ai ranger e alle famiglie di chi tra di loro ha perso la vita durante il lavoro, e per aiutare a offrire sforzi essenziali per impedire il contagio; è essenziale che uniamo le forze durante questo periodo all'insegna di una crisi incredibile".

Brian Sheth, co-fondatore di global Wildlife Conservation, ha dichiarato: "La pandemia di COVID-19 sottolinea quanto profondamente la vita sul nostro pianeta sia interconnessa e di come proteggere l'equilibrio della natura sia essenziale per la nostra salute e sicurezza economica. L'eroismo dei ranger di Virunga non ha benefici sulla natura e sulle comunità locali che vivono dentro e vicino al parco, ma su tutta la vita sulla Terra. Stiamo invitando la comunità globale a unirsi a noi per aiutare a sostenere e proteggere questi guardiani e la natura insostituibile che proteggono".