Leonardo DiCaprio bacia la modella Vittoria Ceretti in discoteca a Ibiza (VIDEO)

Leonardo DiCaprio è stato paparazzato mentre baciava la modella italiana Vittoria Ceretti durante una serata in discoteca a Ibiza.

Leonardo DiCaprio e Vittoria Ceretti sembrano aver consolidato la loro relazione con un bacio scottante, questo rivelano le immagini pubblicate dal magazine Page Six. Le foto e i video ritraggono le star mentre ballano e si scambiano baci appassionati durante una serata in discoteca a Ibiza.

La loro presenza non è passata inosservata neanche nella folla dell'ambiente notturno di Ibiza: nelle foto DiCaprio indossa il suo solito cappellino nero e una t-shirt, mentre la Ceretti sfoggia un top con paillettes che riflettevano le luci della discoteca. Le immagini della serata sono diventate virali, confermando le voci di un flirt che circolavano da un po' di tempo.

Le prime dicerie sulla relazione tra DiCaprio e la Ceretti sono state diffuse online a causa di una serie di foto che li ritraevano mentre mangiavano un gelato a Santa Barbara. Inizialmente, era stato il Daily Mail a parlare della coppia e successivamente il settimanale Chi, che aveva pubblicato alcuni scatti dei due con indosso il loro abbigliamento estivo.

È ancora presto per capire se questa sarà una relazione duratura o solo una passione estiva, specialmente considerando che Leonardo DiCaprio è noto per la sua attrazione per le modelle giovani e affascinanti. A questo proposito, sembra che la star abbia avuto diverse compagnie durante l'estate, tra cui Meghan Roche e Gigi Hadid, dopo la fine della sua relazione con Camila Morrone.