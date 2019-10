Leonardo DiCaprio difende Greta Thunberg sui cambiamenti climatici: "Non c'è più tempo"

Leonardo DiCaprio ha difeso Greta Thunberg e criticato i politici che negano i cambiamenti climatici in un appassionato intervento sul palco dell'evento 2019 Global Citizen Festival,

L'attore premio Oscar, da tempo un attivista, ha condannato i leader politici che non hanno rispettato i patti stretti in occasione dell'Accordo di Parigi e Leonardo DiCaprio ha poi difeso Greta Thunberg sostenendo: "Venerdì scorso i giovani hanno guidato il mondo in uno sciopero. Milioni di individui sono andati oltre l'uscire semplicemente dalle proprie scuole e luoghi di lavoro. Hanno preso una posizione. Hanno dato un esempio di vera leadership di cui il nostro pianeta ha disperatamente bisogno. Questi giovani hanno detto chiaramente, definitivamente e senza paura che il tempo per non agire è finito".

La star ha sottolineato: "Tuttavia, sorprendentemente, alcuni hanno reagito a questo movimento con tweet di insulti e commenti negativi - individui che sembrano pensare di più al profitto e ai propri interessi rispetto al vostro stesso futuro. Ma sappiamo che il movimento giovanile sui cambiamenti climatici è più importante e cruciale rispetto a quanto accaduto in ogni altra epoca".

Leonardo DiCaprio, attualmente star nelle sale con il film C'era una volta a... Hollywood, ha ribadito che la comunità scientifica ha reso chiara la gravità della situazione: "non c'è più tempo per negare".