Leo: il cartoon con la voce di Edoardo Leo segna il miglior debutto per un film d'animazione su Netflix

Leo, il cartoon che vede come protagonista Adam Sandler nei panni di un'anziana lucertola, segna il più grande debutto di sempre per un film d'animazione targato Netflix.

Leo, il nuovo film che vede come protagonista Adam Sandler nei panni di un'anziana lucertola, ha segnato il più grande debutto di sempre per un film d'animazione targato Netflix. Durante i primi sei giorni della sua uscita ha totalizzando infatti 34,6 milioni di visualizzazioni per un totale di 61,7 milioni di ore di visione. Inoltre Leo si è aggiudicato il primo posto nella classica settimanale Global Top 10 di Netflix e il titolo di film più visto di tutto il servizio streaming.

Il più grande lancio per un film d'animazione originale Netflix è stato Il mostro dei mari del 2022 con un totale di 165 milioni di ore di visione durante i suoi primi 28 giorni di uscita. Se l'anziana e burbera lucertola di Sandler mantiene questo ritmo Leo potrebbe soffiargli il record.

Leo

Leo è una commedia musicale animata coming-of-age sull'ultimo anno delle elementari visto attraverso il punto di vista di un animaletto domestico (qui potete leggere la nostra recensione del film).

"Ormai da decenni l'esausta lucertola settantaquattrenne Leo (Adam Sandler) è intrappolata nella classe di una scuola della Florida in compagnia della sua amica tartaruga (Bill Burr). Quando scopre che gli resta solo un anno da vivere, Leo pianifica la fuga per provare l'ebbrezza della vita all'esterno, ma rimane coinvolto nei problemi che preoccupano gli studenti, inclusa una supplente incredibilmente perfida. La sua lista dei desideri si farà alquanto strana, ma completarla sarà un compito sorprendentemente gratificante", si legge nella sinossi.

Nel cast del film troviamo Adam Sandler, Jason Alexander, Cecily Strong, Nicholas Turturro, Robert Smigel, Rob Schneider, e Sadie Sandler. Nella versione italiana, Leo sarà doppiato da Edoardo Leo.

La pellicola è scritta da Sandler, Robert Smigel e Paul Sado, prodotta dalla casa di produzione di Adam Sandler, Happy Madison, e diretta da Robert Marianetti, Robert Smigel e David Wachtenheim. Leo arriverà il 21 novembre su Netflix.