Lena Headey e Nick Frost protagonisti del thriller comico Svalta

Dopo aver lavorato insieme in Fighting With My Family, il duo composto da Lena Headey e Nick Frost tornerà in Svalta, una nuova pellicola comica di genere thriller scritta dallo stesso Frost e diretta dai tedeschi Steffen Haars e Flip van der Kuil.

La storia di Svalta ruoterà attorno a una famiglia che si reca in vacanza in un'isola deserta, la quale nasconde oscuri segreti. I protagonisti scoprono infatti che qui vive un serial killer a piede libero, e gli abitanti locali, a dir poco ostili, non hanno intenzione di aiutarli.

In un'intervista per Deadline, Nick Frost ha affermato riguardo al film: "Prendi una dolce famiglia inglese e mandala in vacanza in una minuscola isola svedese piena di maniaci. Semplice. Dopo aver lavorato con Lena in Fighting With My Family non avrei potuto immaginare nessun altro al mondo nei panni di Susan. Quindi ero assolutamente entusiasta quando ho sentito che non solo lei aveva letto il copione, ma gli era piaciuto al punto da avermi dato l'enorme onore di dire di sì".

Le riprese di Svalta inizieranno in Finlandia il prossimo anno. Cosa ne pensate del progetto?