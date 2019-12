Lena Dunham torna in tv con la serie Generation, prodotta per HBO Max

Lena Dunham torna con una nuova serie intitolata Generation, che sarà disponibile sulla piattaforma streaming HBO Max, in arrivo nel 2020.

Lena Dunham torna alla produzione di una nuova serie intitolata Generation, che sarà disponibile sulla nuova piattaforma streaming HBO Max, che ha ordinato l'episodio pilota della dramedy.

La serie Generation, prodotta dall'irriverente Lena Dunham, sarà composta da dieci episodi e racconterà la storia di un gruppo di studenti delle scuole superiori, la cui esplorazione della sessualità moderna mette alla prova le convinzioni profondamente radicate sulla vita, sull'amore e sulla natura della famiglia nella loro comunità conservatrice.

L'attrice e produttrice è entusiasta del progetto, creato dalla diciottenne Zelda Barnz e da suo padre Daniel Barnz, che ha anche diretto il pilot dello show: "Ho completamente perso la testa per questa brillante famiglia, che ha permesso alla figlia diciottenne di esprimersi in un modo allo stesso tempo divertente e profonda, che parla di una realtà adolescenziale moderna. La regia di Daniel è delicata e abile. Non vedo l'ora che il pubblico percepisca la brillantezza di Zelda".

La giovane sceneggiatrice Zelda Barnz è altrettanto contenta di questo progetto, realizzato con tanta passione, e soprattutto è molto grata nei confronti della star per la possibilità: "Sono così grata al mio mentore e alla mia anima gemella Lena Dunham per tutto il suo supporto e la sua guida, e sono grata a HBO Max per aver realizzato questo folle sogno".

Daniel Barnz è produttore esecutivo insieme a Ben Barnz con la Not Not Brothers, affiancati dalla produzione co-esecutiva di Zelda. Lena Dunham è la produttrice esecutiva con Good Thing Going Productions.

Il cast di Generation comprende Nathanya Alexander, Chloe East, Nava Mau, Lukita Maxwell, Haley Sanchez, Uly Schlesinger, Sam Trammell e Chase Sui Wonders, con Justice Smith e Martha Plimpton.