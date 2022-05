Lello Arena sulla lite con Massimo Troisi: “qualcuno tentò di dividerci"

Lello Arena ha rivelato che qualcuno ha voluto dividerlo da Massimo Troisi: l'attore partenopeo, ospite di Ciao Maschio, ha parlato della sua carriera e dei suoi rapporti con Troisi, spiegando i motivi del loro litigio.

Lello Arena e Massimo Troisi, insieme ad Enzo De Caro, hanno iniziato la loro carriera nel mondo dello spettacolo nella seconda metà degli anni Settanta, con il gruppo teatrale comico La Smorfia. Il loro sodalizio artistico continuò anche dopo lo scioglimento del gruppo, tanto che nel 1981 Massimo Troisi lo chiamò ad interpretare il personaggio di Lello nel film Ricomincio da tre.

Il rapporto tra i due ad un certo punto si incrinò: "Abbiamo litigato, come succede tra persone dotate di talento, personalità e di un carattere non proprio raccomandabile. A Massimo piaceva moltissimo giocare, piacevano moltissimo le sfide, dando indicazioni e direttive e proseguendo su quello", ha raccontato Lello. "Quando entrambi abbiamo pensato che l'altro fosse finalmente autonomo e libero da quest'amicizia straordinaria e al tempo stesso obbligante che avevamo, abbiamo pensato che sia io che lui potessimo fare a meno l'uno dell'altro. Fu un errore terribile", ha spiegato l'attore aggiungendo "poi ci sono sempre stati quelli che si divertivano a dividerci", senza fare nomi.

Lello Arena ha confessato di non amare i momenti di stasi nella sua vita, sia personale che lavorativa: "non mi piace la stasi, non mi piace la palude, non mi piace stare immobile. Per me tutto deve profumare di domani, di futuro. Questo trasmette agli altri l'idea di essere un supporto poco sicuro. Ogni tanto pure io mi devo appoggiare agli altri, purché sia un appoggio in movimento, che preveda il supportarsi, il farsi compagnia, ma sempre camminando", ha chiosato l'attore.