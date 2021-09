LEGO Star Wars Racconti spaventosi: il trailer dello speciale di Halloween

Lo speciale di Halloween LEGO Star Wars Racconti spaventosi si mostra nel primo trailer ufficiale che Disney+ ha rilasciato a pochi giorni dall'uscita del film nel catalogo della piattaforma streaming, prevista per il 1° ottobre.

Dopo lo speciale a tema natalizio risalente allo scorso anno, Lego Star Wars Racconti Spaventosi applica lo stesso umorismo caratteristico dell'offerta animata di LEGO al lato oscuro di Guerre Stellari. Nello speciale, i protagonisti vengono intrattenuti da Vaneé nel castello di Darth Vader con spaventose storie sui Sith. Il trailer mostra quindi Ben Solo, Darth Maul, Poe Dameron e molti altri personaggi di Star Wars.

Ecco la sinossi di LEGO Star Wars Racconti spaventosi: "Dopo gli eventi de L'ascesa di Skywalker, Poe e BB-8 devono effettuare un atterraggio di emergenza sul pianeta vulcanico Mustafar dove incontrano l'avido Graballa the Hutt che ha acquistato il castello di Darth Vader e lo sta ristrutturando per renderlo il primo hotel di lusso della galassia a tema Sith. Mentre aspettano che il loro X-Wing venga riparato, Poe, BB-8, Graballa e Dean (un ragazzo coraggioso e coraggioso che lavora come meccanico di Graballa) si avventurano nelle profondità del misterioso castello, guidati dal servitore di Vader, Vaneé. Lungo la strada, Vaneé condivide tre storie inquietanti legate ad antichi manufatti ed iconici cattivi di tutte le epoche di Star Wars. Mentre Vaneé racconta le sue storie e attira i nostri eroi più a fondo nel ventre ombroso del castello, un piano sinistro emerge. Con l'aiuto di Dean, Poe e BB-8 dovranno affrontare le loro paure, fermare l'insorgere di un antico male e scappare per tornare dai loro amici"

Il cast vocale di LEGO Star Wars Racconti spaventosi include Jake Green per Poe Dameron, Raphael Alejandro per Decano, Dana Snyder come Graballa the Hutt, Tony Hale per Vaneé, Christian Slater nel ruolo di Ren, Trevor Devall come Palpatine, Mary Elizabeth McGlynn come NI-L8 e Matt Sloan come Darth Vader. David Shayne è lo sceneggiatore e produttore esecutivo, mentre il regista è Ken Cunningham.