LEGO Star Wars: Anthony Daniels, Billy Dee Williams e Kelly Marie Tran nello speciale animato

The LEGO Star Wars Holiday Special arriverà sulla piattaforma di streaming Disney+ in occasione delle feste natalizie e la produzione dell'avventura animata ha confermato che tra i doppiatori coinvolti ci saranno anche

Anthony Daniels, Billy Dee Williams e Kelly Marie Tran.

I tre attori riprenderanno quindi i ruoli di C-3PO, Lando Calrissian e Rose Tico avuti nella saga cinematografica creata da George Lucas per raccontare una divertente storia completamente nuova.

Il produttore James Waugh ha spiegato al magazine Entertainment Weekly: "Billy Dee Williams ha avuto una tale energia grandiosa e positiva nei confronti dell'intero progetto e, ovviamente, non potevamo avere C-3PO senza Anthony Daniels e lui ha regalato la sua magia al personaggio".

Waugh ha inoltre anticipato che Rose Tico sarà una presenza centrale nel racconto: "La prima storia si svolge sul pianeta Kashyyk dove Rey, Poe, Rose e Finn stanno tutti cercando di creare il party più grandioso per celebrare Life Day per Chewbacca e la sua famiglia. Poi la seconda storia ha al centro Rey che va al Tempio Jedi in cerca di conoscenza e viene coinvolta nella storia dei film. Il ruolo di Rose in questo racconto è davvero quello di occuparsi di salvare la situazione, in molti mofi diversi. Volevamo assicurarci di avere Kelly Marie Tran in molte scene, rendendo Rose una parte essenziale di qualsiasi sia il futuro degli eroi della Resistenza dopo Episodio IX ed è stata fantastica come collaboratrice sul set".

Lo speciale animato ha inoltre tra i doppiatori Matt Lanter nella parte di Anakin Skywalker, Tom Kane che sarà Yoda, James Arnold Taylor nei panni di Obi-Wan Kenobi e Dee Bradley Baker che ha interpretato "ogni clone trooper che abbiate mai sentito".

Lo speciale rappresenta inoltre un tentativo di ribaltare le sorti degli appuntamenti natalizi di Star Wars dopo il disastroso speciale del 1978. Il produttore ha ammesso:"Daniels ha scherzato dicendo che non riusciva a credere che stava facendo un altro speciale delle feste. Non ha mai pensato che qualcuno avrebbe provato a realizzarne un altro".

The Lego Star Wars Holiday Special debutterà sugli schermi di Disney+ dal 17 novembre.