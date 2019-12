LEGO: in arrivo quattro nuovi film, ma con Universal

Il mondo dei LEGO sarà protagonista di nuovi film che verranno prodotti da Universal Pictures dopo il successo dei progetti realizzati da Warner Bros..

Il sito di Variety riporta infatti la notizia che in futuro verranno realizzati quattro nuovi lungometraggi ambientati nell'universo dei famosi mattoncini, rivelando il passaggio del marchio tra i due studios dopo la realizzazione di The Lego Movie e del suo sequel.

Dan Lin sarà coinvolto come produttore dei film, nonostante abbia un accordo con la Warner.

Le fonti del magazine sostengono che Universal avrà la possibilità di utilizzare con maggiore libertà i marchi legati alla LEGO e i progetti potrebbero essere legati ai titoli di proprietà dello studio, come accaduto in passato con la serie spinoff animata legata ai film di Jurassic World.

Per ora non sono stati annunciati ulteriori dettagli e Universal non ha commentato la notizia che è stata pubblicata online.