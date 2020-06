Lego Batman - Il Film, su Netflix in streaming da oggi

Lego Batman - Il film arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di giugno 2020: disponibile l'irresistibile combinazione di animazione comedy e azione nel film datato 2017.

In Lego Batman - Il film, grandi cambiamenti fervono a Gotham, e se Batman vuole salvare la città dalla scalata ostile del Joker, deve abbandonare il suo spirito di giustiziere solitario, e cercare la collaborazione degli altri e forse imparare a prendersi un po' meno sul serio. Dai creatori di The Lego Movie, questo film d'animazione irriverente e spassoso è diretto da Chris McKay ed è basato sull'universo di Batman ma in versione Lego.

Lego Batman - Il film: una scena del film d'animazione

Claudio Santamaria presta la voce a Bruce Wayne, Alessandro Sperduti è Robin, Geppi Cucciari è Barbara Gordon e Roberto Pedicini è Alfred. Il successo del primo film è stato tale che l'anno scorso è arrivato nelle sale The Lego Movie 2: Una nuova avventura in cui venivano riuniti gli eroi di Bricksburg in una nuova avventura d'azione per salvare la loro amata città. Dopo cinque anni di vita meravigliosa, ora gli abitanti della cittadina devono affrontare una nuova e gigantesca minaccia: i LEGO DUPLO, invasori venuti dallo spazio, che distruggono tutto più velocemente di quanto si possa ricostruire.

Lego Batman - Il film è solo l'ultima di tante novità in catalogo a giugno 2020 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.