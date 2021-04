L'educazione sentimentale di Eugénie: stasera su Cielo il film erotico di Aurelio Grimaldi

Stasera su Cielo, alle 21:15, va in onda L'educazione sentimentale di Eugénie, film erotico diretto nel 2005 da Aurelio Grimaldi, tratto da La filosofia nel boudoir del Marchese de Sade.

Nuovo appuntamento con l'erotismo stasera su Cielo, dove, alle 21:15, va in onda L'educazione sentimentale di Eugénie, pellicola diretta nel 2005 da Aurelio Grimaldi che si ispira (in maniera molto edulcorata) a un classico immortale della letteratura licenziosa: La filosofia nel boudoir, romanzo in forma di trattato drammatico-filosofico scritto dal Marchese de Sade nel 1795.

La locandina di L'educazione Sentimentale di Eugenie

L'educazione Sentimentale di Eugenie racconta delle avventure galanti, sensuali, ma rigorosamente filosofiche, dell'educazione sentimentale, che l'astuta e passionale Madame De Saint'Ange (Antonella Salvucci) ha messo in atto per la giovanissima e verginea Eugenie (Sara Sartini).

In un gioco erotico, settecentesco, libertino, sensuale, ma anche divertente e ironico, nonché con la collaborazione del fratello di Madame, il cavalier De Mirvel (Christian Stelluti), e del marchese Dolmance (Valerio Tambone), famoso e temuto filosofo, nonché omosessuale dichiarato, le 48 ore di questo colorito gruppo di personaggi si estendono tra inganni, sorrisi, erotismo, sensualità e commedia, fino alla completa educazione sentimentale e sessuale di Eugénie.