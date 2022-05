Léa Seydoux sarà la protagonista di Emmanuelle, nuovo adattamento del classico erotico

L'attrice vincitrice della Palma d'Oro Léa Seydoux reciterà nel debutto alla regia in lingua inglese della regista Audrey Diwan, Emmanuelle, ispirato al romanzo di Emmanuelle Arsan e basato su una sceneggiatura co-sviluppata da Diwan e Rebecca Zlotowski.

Inizialmente scritto in francese da Emmanuelle Arsan, il libro sul quale si baserà il film Emmanuelle descrive una serie di fantasie erotiche in vari contesti, espolarando il poliamore e la bisessualità tramite lo sguardo dell'autrice. Il regista francese Just Jaeckin ha realizzato un adattamento cinematografico del libro nel 1974, che ha ottenuto il plauso della critica e ha generato una serie di sequel e adattamenti. Il libro Arsan segue il viaggio sessuale di una giovane donna, dai rapporti col marito agli incontri intimi con le mogli dei suoi soci in affari, passando per ulteriori esplorazioni in cui gli aspetti filosofici ed estetici dell'erotismo vengono esposti e rappresentati al massimo grado. La sceneggiatura di Emmanuelle è stata sviluppata da Diwan e Rebecca Zlotowski.

Il secondo lungometraggio di Diwan, Happening, adattato dal libro di Annie Ernaux che racconta il suo aborto illegale negli anni '60, ha ricevuto il Leone d'Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2021, nonché quattro nomination ai César Award e una nomination al BAFTA Award. Il debutto alla regia di Diwan, Losing It, è stato invece distribuito nel 2019 e vedeva come protagonisti Pio Marmaï e Céline Sallette. Per quanto riguarda Lea Seydoux, l'attrice torna a Cannes quest'anno con due film che saranno presentati in anteprima: Crimes of the Future di David Cronenberg e One Fine Morning di Mia Hansen-Love. Di recente l'abbiamo vista in No Time to Die e French Dispatch di Wes Anderson.

Diwan è rappresentata da CAA e Adéquat, Zlotowski è rappresentata da CAA e Seydoux è rappresentata da Adéquat e UTA. I diritti di adattamento per il libro di Arsan sono stati acquisiti da Chantelouve (Marion Delord e Reginald de Guillebon), che sono i produttori del progetto. Wild Bunch International e CAA Media Finance presenteranno il progetto agli acquirenti mercoledì 18 maggio a Cannes in una presentazione esclusiva con Diwan.