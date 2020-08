Lea Michele, suo figlio è nato: ecco che nome ha scelto per il bambino

L'ex protagonista di Glee, Lea Michele, ha avuto il suo primo figlio col marito Zandy Reich: ecco quale nome hanno scelto per il bambino appena nato.

Lea Michele diventa mamma e accoglie il suo primo figlio con il marito Zandy Reich. Secondo quanto riferito, la star di Glee ha deciso già il nome: Ever Leo.

Dopo aver ridimensionato la sua presenza sui social a causa di alcune accuse fatte dagli ex-colleghi, l'ex star di Glee, Lea Michele, ha recentemente avuto il suo primo bambino.

Il piccolo è il primo figlio sia per Michele, sia per il marito. "Tutti sono felici e in salute e sono estremamente grati" - ha detto una fonte a People Magazine - "Finora è stato un bambino facile da gestire."

Michele ha condiviso per la prima volta la notizia della sua gravidanza su Instagram all'inizio di maggio, pubblicando una sua foto con indosso un vestito blu, mentre tiene il pancione che guarda amorevolmente.

La cantante, da allora, ha mostrato la sua gravidanza molte volte sui social media. Lea Michele e Zandy Reich hanno annunciato il loro fidanzamento nell'aprile 2018, dopo essersi frequentati per due anni, e si sono sposati quasi un anno dopo, nel marzo 2019.