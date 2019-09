Le vie del cinema 2019: i film di Venezia e Locarno a Milano

Da mercoledì 18 a giovedì 26 settembre torna Le vie del cinema 2019, la manifestazione promossa da AGIS lombarda che porta nelle sale di Milano, in anteprima e in versione originale sottotitolata, una ricca selezione di film dai festival di Venezia e Locarno oltre ai vincitori del Nuovo Cinema di Pesaro e del Bergamo Film Meeting. Un totale di trentotto titoli in tredici sale cittadine per nove giorni di programmazione.

Pre-apertura - e ideale raccordo con le vie del cinema. Anteprime da Cannes del giugno scorso - martedì 17 settembre alle 20.30 all'Orfeo Multisala con C'era una volta a... Hollywood di Quentin Tarantino.

Autori affermati, nuovi talenti, opere prime e riflessioni sui temi del nostro tempo. I tanti volti del femminile, da Ema - Mariana Di Girolamo di Pablo Larraín alla diva Hedy Lamarr di Estasi, capolavoro del 1933 in versione restaurata digitale 4k, da Kristen Stewart nei panni di Jean Seberg al ritorno di Gong Li nella spy story Saturday Fiction. Storia e politica in Gloria Mundidi Robert Guédiguian, Adults in the Room di Costa-Gavras e A Herdade di Tiago Guedes. Sorprese come Babyteeth di Shannon Murphy e Atlantis di Valentyn Vasyanovych.

Molti gli incontri. Si parte lunedì 16 settembre alle ore 18.00 al Cinema Palestrina con Paolo Mereghetti, Bruno Fornara e Daniela Persico che presentano al pubblico il programma della manifestazione. Tra gli autori che hanno confermato la loro partecipazione: Klaudia Reynicke e Barbara Giordano (regista e attrice di Love me Tender), Ascanio Petrini (regista di Tony Driver), Andrea Segre (regista di Il pianeta in mare), Carlo Sironi (regista di Sole).

Per informazioni: leviedelcinema.lombardiaspettacolo.com.