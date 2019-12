Le spie della porta accanto: stasera su Rai2 il film con Gal Gadot e Jon Hamm

Va in onda stasera su Rai2, in prima TV, Le spie della porta accanto, la commedia con Gal Gadot e Jon Hamm nei panni di una sexy coppia di spie

Le spie della porta accanto arrivano stasera su Rai2 alle 21:20 per travolgere il pubblico con grosse risate più che con casi impossibili da risolvere. Anche perchè nulla è impossibile quando insieme sullo schermo ci sono la fortissima Wonder Woman, Gal Gadot, e l'irresistibile "Mad Men" Jon Hamm a prendere un po' in giro i signori Smith degli ex "Brangelina".

Diretto nel 2016 da Greg Mottola, Le spie della porta accanto porta un po' di necessario brivido nella vita di una normale coppia che vive nella benestante periferia americana. La quiete spesso noiosa dei due viene distrutta dall'arrivo dei nuovi vicini di casa sexy e carismatici. La coppia diviene sospettosa, comincia a spiare i nuovi vicini e ben presto scopre che in realtà i due sono agenti in missione sotto copertura. Ma che succede quando Jeff e Karen restano coinvolti, loro malgrado, in una missione che li trova naturalmente impreparati?

Approdata nel cast di questa divertente commedia, Gal Gadot era già apparsa nelle succinte vesti di Wonder Woman, in Batman v Superman: Dawn of Justice, ma non era ancora esplosa come sex symbol mondiale, cosa che è accaduta appena un anno dopo grazie al successo dello standalone su Diana Prince. Discorso diverso invece per Jon Hamm, che, da quando ho vastito per la prima vola i panni del pubblicitario Donald Draper in Mad Men, non è mai più riuscito a scollarsi di dosso l'immagine da uomo sexy, di successo ma anche un bel po' malandrino. Il colpo davvero perfetto, però, di questa commedia è rappresentato dall'altra coppia, composta dalla bella e simpatica Isla Fisher e dal sempre esilarante Zach Galifianakis.