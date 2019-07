Le regole del delitto perfetto: la sesta stagione sarà l'ultima!

Le regole del delitto perfetto 6 sarà l'ultima stagione della serie con protagonista Viola Davis.

Lo show che racconta la storia della professoressa Keating e dei suoi studenti saluterà quindi i suoi fan con quella che viene descritta come la stagione più "letale" di sempre.

La serie Le regole del delitto perfetto, in onda negli Stati Uniti su ABC e in Italia su FOX, mostrerà i protagonisti alle prese con il loro ultimo semestre all'università e con le conseguenze di quanto accaduto in passato.

Lo show ritornerà sugli schermi americani il 26 settembre e dirà addio ai fan dopo un debutto avvenuto nel settembre 2014. La protagonista Viola Davis, per la sua interpretazione, ha conquistato nel 2015 il premio Emmy come Miglior Attrice in una Serie Drammatica.

Karey Burke, a capo di ABC Entertainment, ha dichiarato: "Viola ha scritto una pagina di storia con il suo ritratto indimenticabile dell'iconica antieroina Annalise Keating".

Il creatore dello show, Pete Nowalk, ha invece sottolineato che concludere lo show è stata una scelta difficile, ma aver avuto a disposizione 15 episodi per delineare l'ultimo capitolo della storia ha permesso di regalare a ogni personaggio un giusto epilogo, ricordando poi l'importanza dei fan che hanno sostenuto Le regole del delitto perfetto fin dall'inizio: "L'unico motivo per cui questa serie esiste è la vostra lealtà e il vostro entusiasmo".

Scandal e Le Regole del delitto perfetto: un crossover ad alto tasso di bravura e critica sociale