Le Ravissement: clip esclusiva del film di Iris Kaltenbäck in sala dall'8 maggio

Una clip esclusiva di Le Ravissement, opera prima della regista francese Iris Kaltenbäck, offre uno sguardo alla delicata pellicola nelle sale italiane dall'8 maggio con Satine Film. La clip mostra un dialogo tra la protagonista Hafsia Herzi e Alexis Manenti all'interno di un museo in cui la donna svela le leggenda che si cela dietro il quadro di una donna misteriosa.

Presentato durante la Semaine de la Critique di Cannes 2023 e in concorso al Torino Film Festival - dove ha vinto il Premio Speciale della Giuria, il Premio Miglior Attrice e il Premio Miglior Sceneggiatura della Scuola Holden - Le Ravissement è l'opera prima della regista francese Iris Kaltenbäck. Il film ha vinto il Premio Lumière come Miglior Opera Prima ed è stato candidato ai Premi César come Miglior Opera Prima e Miglior Attrice per la straordinaria performance di Hafsia Herzi. Nel cast anche Alexis Manenti (vincitore del César e del Premio Lumière per il film I Miserabili) e Nina Meurisse.

Di cosa parla Le Ravissement

Al centro della storia una giovane donna, con un estremo bisogno di amare e di essere amata, perde il controllo della sua vita scivolando in un vortice di menzogne e di solitudine, dai cui uscirne indenne diventa sempre più difficile. Ma può una bugia capovolgere tutto e far emergere una verità più grande? Proprio da questi interrogativi nasce un'intima riflessione sul rapporto con la maternità e sul senso di colpa.