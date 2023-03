Le piccole cose della vita: il trailer della serie basata sul libro di Cheryl Strayed

Disney+ ha appena pubblicato il trailer delle serie originale intitolata Le piccole cose della vita, prodotta da ABC Signature e Hello Sunshine e interpretata da Kathryn Hahn. Tutti gli otto episodi della serie saranno disponibili da venerdì 7 aprile sulla piattaforma streaming in Italia.

Basato sul bestseller di Cheryl Strayed, Le piccole cose della vita segue Clare (Kathryn Hahn), una scrittrice in crisi che diventa una venerata giornalista titolare di una rubrica di consigli, anche se la sua vita sta andando a rotoli. Quando incontriamo Clare per la prima volta nella serie, il suo matrimonio con il marito Danny arranca, la figlia adolescente Rae la allontana e la sua carriera di scrittrice, un tempo promettente, è ormai inesistente.

Così, quando una vecchia amica scrittrice le chiede di sostituirla nella rubrica di consigli Dear Sugar, lei pensa di non avere il diritto di dare consigli a nessuno. Tuttavia, dopo aver assunto a malincuore il ruolo di Sugar, la vita di Clare si dipana in un complesso tessuto di ricordi, esplorando i suoi momenti più importanti dall'infanzia a oggi e scavando nella bellezza, nelle difficoltà e nell'umorismo delle sue ferite non rimarginate. Attraverso Sugar, Clare crea un vero e proprio balsamo per i suoi lettori - e per se stessa - per dimostrare che non siamo irrecuperabili, che le nostre storie possono in definitiva salvarci. E, forse, riportarci a casa.

La serie è interpretata da Kathryn Hahn, Sarah Pidgeon, Quentin Plair e Tanzyn Crawford, con Owen Painter, Merritt Wever, Elizabeth Hinkler e Michaela Watkins come guest star. Liz Tigelaar è creatrice ed produttrice esecutiva della serie. Anche Lauren Neustadter, Reese Witherspoon, Laura Dern, Jayme Lemons, Cheryl Strayed, Stacey Silverman e Kathryn Hahn sono produttrici esecutive della serie di ABC Signature e Hello Sunshine.