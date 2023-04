Le Petit Piaf: una clip in esclusiva del film diretto da Gérard Jugnot

Il 4 maggio arriverà nelle sale italiane il film Le Petit Piaf, diretto da Gérard Jugnot, e in esclusiva su Movieplayer.it potete vedere una clip in anteprima.

Arriverà nelle sale italiane il 4 maggio il film Le Petit Piaf, grazie alla distribuzione di No.Mad Entertainment, di cui potete vedere in anteprima una clip in esclusiva per Movieplayer.it.

Nel video si assiste a cosa accade quando i giovani protagonisti ricevono, un po' a sorpresa, la chiave di una camera di albergo.

Il film Le Petit Piaf è una commedia musicale dietta dall'attore e regista Gérard Jugnot (Les Choristes - I ragazzi del coro), che è stato presentato in anteprima alla 13a edizione di Rendez-Vous, il festival dedicato al cinema francese.

Nel cast ci sono Marc Lavoine, il piccolo Soan Arhimann, vincitore dell'edizione francese di The Voice Kids, Stéfi Celma (la Sofia Leprince di Call My Agent Francia), Philippe Duquesne e lo stesso regista.

Il film, vincitore del Premio del Pubblico al Festival Cinéma et Musique de Film de la Baule 2021, è prodotto da Marc-Étienne Schwartz, con la partecipazione di Canal+, Ciné+, France Télévisions e con il sostegno di La Région Réunion.

La sinossi del film Le Petit Piaf

In un villaggio sull'isola della Réunion, Nelson, 10 anni, sogna di diventare un cantante famoso e si è iscritto al programma televisivo Star Kids. La sua amica Mia cerca di trovargli un mentore che lo aiuti a prepararsi per la competizione. La scelta ricade su Pierre Leroy, cantante in tournée sull'isola, che alloggia nell'albergo dove lavora la madre di Nelson. Però l'alchimia non è immediata tra Pierre, solitario e disincantato, e Nelson, orgoglioso e ostinato. Il loro unico punto in comune, l'amore per il canto, sarà abbastanza forte da avvicinarli? Abbastanza forte da ridare entusiasmo a Pierre e permettere a Nelson di convincere sua madre?

Il regista, parlando del film, ha dichiarato: "È stato il produttore, Marc-Étienne Schwartz, a offrirmi la regia di Le Petit Piaf. Ne ero elettrizzato, la storia doveva svolgersi in Africa ma la mia non conoscenza di questo continente non mi permetteva di sentirmi completamente legittimo. Fu poi presa la decisione di adattare la trama alla Reunion, che conoscevo un po' per averci lavorato. Mi sono offerto di riscrivere il tutto in modo che la storia si svolgesse sull'isola... Con Serge Lamadie, uno degli sceneggiatori, abbiamo immaginato questo film, dove tutti i colori, le sensibilità e le culture si mescolano, immettendo anche più elementi di commedia".

Jugnot ha aggiunto: "Il film affronta un tema che mi sta a cuore: l'idea di un uomo che non sta bene e che dà una lezione di vita a un ragazzino e che in cambio ne riceve una. Inoltre, avevo voglia di lavorare insieme a Marc Lavoine, che conosco da tempo. E poi ho avuto un bell'incontro con il piccolo Soan Arhimann, che interpreta il protagonista, un ragazzino meraviglioso, un grande cantante..."

Ecco altre due clip del film: