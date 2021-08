Le notti di Salem: Lewis Pullman star dell'horror tratto dal libro di Stephen King

Le riprese del film horror Le notti di Salem, tratto dal romanzo di Stephen King, stanno per iniziare e il protagonista sarà Lewis Pullman. Il libro era già stato adattato per la tv in una miniserie che aveva come star David Soul ed era stata diretta da Tobe Hooper, mentre la versione del 2004 realizzata per TNT aveva Rob Lowe nel ruolo principale.

Lewis Pullman interpreterà nel film Le notti di Salem la parte di Ben Mears che ritorna nella città in cui è cresciuto, Jerusalem's Lot, per provare a scrivere il suo prossimo romanzo, rendendosi però conto che un vampiro ha preso il controllo della comunità. Mears stringe amicizia con l'insegnante del liceo Matt Burke e inizia una storia d'amore con Susan Norton, decidendo di dedicare la sua prossima opera a Casa Marsten, una residenza abbandonata che da bambino era al centro dei suoi incubi dopo aver compiuto una prova di coraggio, ritrovandosi però alle prese con il cadavere del signor Hubert Marsten, che si è impiccato. La proprietà viene poi acquistata da Kurt Barlow e Richard Throckett Straker, una coppia di uomini d'affari, arrivata da poco in città, proprio quando iniziano una serie di spiacevoli e misteriosi morti.

Gary Dauberman sarà regista e sceggiatore del film, oltre a essere coinvolto anche come produttore esecutivo dell'horror che lo vedrà collaborare ancora una volta con James Wan dopo il franchise di Annabelle. L'attore, figlio di Bill Pullman, ha recentemente recitato in Top Gun: Maverick e Outer Range.