Le malizie di Venere: stasera su Cielo il film erotico con Laura Antonelli

Laura Antonelli è la protagonista della prima serata, stasera su Cielo alle 21:25, con Le malizie di Venere, film erotico diretto da Massimo Dallamano, tratto dal romanzo Venere in pelliccia di Leopold von Sacher-Masoch.

Il giovane e ricco Xavier incontra la bella Wanda (Laura Antonelli), ninfomane spregiudicata, e se ne innamora perdutamente. La ricopre di ogni genere di regali, asseconda capricci di ogni natura, arrivando a farle da autista, perfino a sposarla. Ma una notte, nella loro ricca dimora, qualcosa sfugge di mano e, durante un'orgia, Bruno, l'ultimo amante di Wanda, muore...

Girato tra il 1968 e il 1969 tra Spagna e Germania Ovest, in Italia non è stato mai distribuito nella sua versione definitiva, dal titolo Venere in pelliccia, a causa delle scene di sesso che non piacquero per niente alla censura. Neppure la versione del 1973, Venere nuda, ottenne il visto. Solo nel 1975, sull'onda della popolarità che Laura Antonelli aveva ottenuto con Malizia, il film prese il titolo con cui oggi è conosciuto, Le malizie di Venere, e approdò nelle sale fortemente rimaneggiato.

Il pubblico non apprezzò.