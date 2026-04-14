Le Iene presentano: La Cura stasera su Italia 1, dall’ictus alle cure con virus modificati

Questa sera, martedì 14 aprile, debutta la nuova edizione di Le Iene presentano: La Cura - Tutto ciò che devi sapere per stare meglio, lo speciale spin-off de Le Iene dedicato al mondo della salute e della ricerca, in onda in prima serata su Italia 1. Alla conduzione Gaetano Pecoraro, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra storie vere, testimonianze forti e innovazioni scientifiche.

Storie di malattia e rinascita: dal caso di Platinette alle patologie rare

Il programma porterà in primo piano le esperienze di chi affronta ogni giorno la malattia, dalle più diffuse alle più sconosciute. Tra queste, l'ictus - seconda causa di morte nel mondo - raccontato anche attraverso la storia di Platinette, che lo ha affrontato per ben due volte. Accanto a patologie note, spazio anche a malattie genetiche rarissime, spesso senza nome e senza una cura, che rappresentano una delle sfide più complesse per la medicina moderna.

Ricerca e innovazione: il lavoro di Telethon e le nuove terapie

Ampio spazio sarà dedicato alla ricerca scientifica, con un focus sul lavoro della Fondazione Telethon, impegnata nello sviluppo di terapie avanzate per le malattie genetiche.

Alessandro Aiuti

In particolare, verrà approfondito l'utilizzo di virus modificati - come quello dell'HIV - per contrastare queste patologie. A raccontarlo sarà il professor Alessandro Aiuti, figlio dello storico immunologo Fernando Aiuti, simbolo della lotta contro l'HIV.

Ospiti e testimonianze: volti noti raccontano la salute

A rendere ancora più coinvolgente lo speciale saranno le testimonianze di personaggi del mondo dello spettacolo, dello sport e della cultura. Tra i protagonisti: Maria Grazia Cucinotta, Martin Castrogiovanni, Romina Power, lo chef Giorgione, il filosofo Stefano Bonaga, la conduttrice Syusy Blady, Selen, l'attivista Giorgia Soleri e Vladimir Luxuria. Tutti condivideranno esperienze personali, difficoltà e strategie per prendersi cura di sé.

Senza filtri: i temi più delicati della salute

Lo speciale affronterà anche gli aspetti più intimi e complessi della salute, dagli interventi innovativi legati alla sfera sessuale maschile fino a condizioni fisiche rare e spesso poco conosciute. Un racconto corale e diretto, pensato per informare, sensibilizzare e offrire strumenti utili per stare meglio, oggi più che mai.