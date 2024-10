Le Iene anticipazioni 27 ottobre: Gennaro Sangiuliano, la chiave d’oro di Pompei e la diffida della Boccia

Stasera 27 ottobre su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene, il programma condotto da Veronica Gentili con Max Angioni si conferma un mix di giornalismo d'inchiesta, satira pungente e momenti di leggerezza. Tra gli ospiti in studio, la cantante Mietta, coach di Io Canto Generation e l'attrice Matilda De Angelis, protagonista della serie Prime Video Citadel: Diana.

Le Iene: servizi del 27 ottobre

Nina Palmieri porterà sullo schermo la storia di una donna che, a giugno 2024, è diventata mamma per la prima volta a 63 anni. La narrazione, tuttavia, si discosta dalle versioni più ottimistiche che sono state riportate da giornali e televisioni, rivelando una realtà più complessa e priva di un lieto fine. Questo servizio offre uno spaccato di vita che invita alla riflessione sulle sfide e le emozioni legate alla maternità in età avanzata.

Cizco tornerà a Parma per seguire Matteo Mariotti, il giovane che ha subito l'amputazione della gamba sinistra dopo un attacco di uno squalo in Australia, avvenuto l'8 dicembre 2023. A un anno di distanza dall'incidente, Matteo condividerà le sue emozioni e le sue paure, chiedendosi se sarà pronto a tornare in acqua per nuotare con gli squali, un'esperienza che rappresenta una sfida sia fisica che psicologica.

Gaston Zama presenterà una riflessione su un fenomeno che sta sollevando preoccupazioni e polemiche tra i genitori e la società: le sfide sempre più audaci che i giovani accettano sulle piattaforme social. Con l'avvento di Internet e dei social media, le nuove generazioni si mostrano sempre più disinibite, dando vita a challenge che superano i confini dell'accettabile.

Gennaro Sangiuliano e Maria Rosaria Boccia al centro del servizio di Alessandro Sortino

Uno dei fenomeni più controversi è il famigerato calippo tour, ideato da due ragazze ventenni che, nella scorsa estate, hanno girato per le principali città italiane offrendo prestazioni sessuali a perfetti sconosciuti. Chi partecipa a queste sfide autorizza la pubblicazione dei video sui social, rendendo la questione ancora più delicata.

Infine, Alessandro Sortino presenterà un'inchiesta attesa da molti, svelando un documento firmato dall'ex ministro Gennaro Sangiuliano riguardante una preziosa chiave d'oro di Pompei, del valore di circa 12.000 euro, donata dal sindaco Carmine Lo Sapio. Sangiuliano afferma di non aver percepito il valore dell'oggetto, per la consegna del quale avrebbe mediato mediato Maria Rosaria Boccia, la quale ha diffidato Le Iene dal diffondere il servizio. L'inchiesta analizzerà anche le dichiarazioni del precedente ministro Dario Franceschini, che ha restituito una chiave simile, convinto che fosse di scarso valore.