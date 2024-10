Le Iene, Michele Misseri, la confessione shock: "Ho provato ad abusare…", stasera 13 ottobre su Italia 1

Stasera 13 ottobre su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene, il programma condotto da Veronica Gentili con Max Angioni si conferma un mix di giornalismo d'inchiesta, satira pungente e momenti di leggerezza. Tra gli ospiti in studio, Fiorella Mannoia; Rocco Siffredi e la moglie Rosa Caracciolo.

Le Iene: servizi del 13 ottobre

Alessandro Sortino intraprende un intenso viaggio-racconto nella vita e nella mente di Michele Misseri, l'uomo al centro di uno dei casi di cronaca più sconvolgenti degli ultimi decenni: l'omicidio di Sarah Scazzi. A distanza di quattordici anni da quel tragico giorno, Misseri continua a proclamarsi il colpevole dell'assassinio della giovane nipote quindicenne, nonostante le condanne che hanno coinvolto la figlia, Sabrina Misseri, e sua moglie, Cosima Serrano, e il fatto che in pochi diano credito alla sua versione.

Per esplorare quella che Misseri definisce "l'unica verità", Sortino si reca nella casa dove tutto è accaduto, un luogo che conserva i segni del dramma e delle vite infrante. Misseri, che ha scontato otto anni di carcere per concorso nella soppressione del cadavere di Sarah, è tornato a vivere in quella casa, e accoglie Sortino per un confronto che si rivela sconvolgente.

L'intervista, che si snoda nell'arco di due giorni, permette a Misseri di aprirsi come mai aveva fatto prima, fino a confessare davanti alle telecamere di aver tentato di abusare del corpo di Sarah dopo averla uccisa. Una rivelazione che getta una nuova luce inquietante sulla già complessa vicenda, che ha tenuto l'Italia con il fiato sospeso per anni.

La Guardia di Finanza ha recentemente denunciato Mady Gio, celebre creator su una nota piattaforma di contenuti per adulti, e già nota al pubblico de Le Iene. Le autorità le contestano una presunta evasione fiscale di circa un milione e mezzo di euro, una cifra che ha acceso l'attenzione mediatica e sollevato molte polemiche.

Intervistata dall'inviato Gaston Zama, Mady Gio ha cercato di fare chiarezza sulla vicenda, spiegando la sua posizione e difendendosi dalle accuse. La creator ai microfoni del programma ha provato a fare chiarezza sulla vicenda.

Nel frattempo, Alice Martinelli ha riportato l'attenzione su un altro problema di estrema rilevanza sociale: il malfunzionamento dei braccialetti elettronici anti-stalking. Questi dispositivi, che dovrebbero consentire alle forze dell'ordine di monitorare in remoto gli individui posti sotto restrizione per reati legati alla violenza domestica e allo stalking, continuano a mostrare gravi falle nel sistema.

Martinelli ha evidenziato come questi malfunzionamenti possano mettere in pericolo la vita di molte persone, in particolare le vittime di abusi, che fanno affidamento su questi strumenti per proteggersi da possibili aggressori. Il caso solleva interrogativi sulla reale efficacia di tali tecnologie e sull'urgenza di trovare soluzioni concrete per garantire la sicurezza delle vittime.