Le Iene presentano: Inside stasera su Italia 1 con l'inchiesta su veggenti, santoni e ciarlatani

In prima serata su Italia 1, Veronica Ruggeri guida lo speciale che smaschera medium, santoni e complottisti, mostrando come fragilità e bisogno di credere possano trasformarsi in vera e propria dipendenza emotiva.

Torna questa sera, mercoledì 21 gennaio, in prima serata su Italia 1, Le Iene presentano: Inside, lo spin-off del celebre programma ideato da Davide Parenti e dedicato all'approfondimento delle inchieste più significative. La nuova stagione si apre con una puntata dal titolo Nati per credere, uno speciale condotto da Veronica Ruggeri e scritto da Carlotta Bizzarri.

Tra ciarlatani, medium e santoni: un mondo da scoprire

Il primo appuntamento del 2026 esplora un universo affascinante e inquietante: ciarlatani, sensitivi, medium, presunti profeti e santoni che si presentano come depositari di verità assolute o possessori di poteri straordinari. Un mondo dove fede e fragilità diventano strumenti di manipolazione.

Quando la speranza diventa dipendenza

La puntata mostra come il bisogno di credere possa trasformarsi in uno strumento di controllo. Persone sole o in difficoltà - anziani ma non solo - finiscono per affidarsi completamente a chi promette miracoli, guarigioni o salvezza, spesso in cambio di denaro, obbedienza e totale sottomissione.

Veronica Ruggeri

Dietro l'aura di mistero: storie vere e testimonianze

Attraverso storie emblematiche e testimonianze dirette, Inside svela i meccanismi psicologici e sociali dietro a veggenti e santoni: suggestione, controllo mentale e sfruttamento emotivo. Un sistema che prospera proprio sulla necessità di credere e di sentirsi protetti. Uno speciale che invita a riflettere, mantenendo lo sguardo critico e l'approccio giornalistico che da sempre contraddistinguono Le Iene, portando alla luce ciò che spesso rimane nascosto dietro promesse di miracoli e verità assolute.

Dove vedere Le Iene presentano: Inside in tv e in streaming

Lo spin-off andrà in onda stasera, mercoledì 21 gennaio 2026 alle 21:25 su Italia 1. Il programma condotto da Veronica Ruggeri sarà disponibile anche in live streaming e successivamente on demand su Mediaset Infinity, dove gli spettatori potranno rivedere l'inchiesta in qualsiasi momento.