Le Iene presentano Inside: “Doping: davvero vincono sempre i migliori?”, stasera 28 marzo su Italia 1

Questa sera, 28 marzo su Italia 1, in prima serata, ultimo appuntamento con Le Iene presentano: Inside, lo spin-off de Le Iene, il programma di Davide Parenti. La puntata di stasera si concentra sul reportage di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese, interamente dedicato al doping.

Le Iene presentano: Inside - 28 marzo

L'ultima puntata di Le Iene presentano: Inside, lo spin-off de Le Iene, si concentra sull'uso del doping nello sport, delle sostanze e dei metodi capaci di migliorare artificialmente le prestazioni di un atleta. Si proverà a rispondere alla domanda: nella competizione, avrà vinto il migliore o il più esperto a eludere i controlli?

Il doping nello sport

Partendo dallo sport più popolare del mondo, il calcio, che qualche settimana fa è stato scosso dalla notizia della squalifica di quattro anni di Paul Pogba, centrocampista della Juventus e della Nazionale francese, risultato positivo al testosterone.

Il reportage di Alessandro De Giuseppe e Riccardo Festinese passa poi ad analizzare i casi di doping in altre discipline sportive come il ciclismo, il motociclismo e l'atletica, attraverso i casi più emblematici e che fanno ancora discutere.

Nel corso della puntata, ad accompagnare l'inviato nel racconto, le voci e le testimonianze preziose di alcuni protagonisti dello sport e dell'antidoping, tra cui Stefano Torrisi, ex calciatore che ha giocato a cavallo tra la fine degli anni '90 e l'inizio dei 2000, in squadre come il Bologna, il Torino, e all'estero con L'atletico Madrid di Arrigo Sacchi. Torrisi ha indossato anche la maglia della nazionale italiana.

Oltre a Stefano Torrisi, saranno ascoltati anche Luciano Moggi, ex dirigente sportivo, coinvolto nello scandalo Calciopoli. E ancora Alessia Di Gianfrancesco, direttore generale dell'Agenzia Antidoping Italiana, la NADO.