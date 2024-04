Le Iene stasera su Italia 1: ospiti, inchieste e anticipazioni della puntata del 2 aprile

Stasera 2 aprile su Italia 1 va in onda una nuova puntata de Le Iene, il programma condotto da Veronica Gentili: ecco le anticipazioni delle inchieste e gli ospiti.

Stasera, martedì 2 aprile, alle 21:15 nuovo appuntamento con Le Iene, il programma trasmesso in prima serata su Italia 1 e condotto da Veronica Gentili con la partecipazione di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ecco le anticipazioni della serata con gli ospiti in studio e i temi delle inchieste affidate agli inviati del programma.

Le Iene: ospiti del 2 aprile

Questa sera, alle 21:15 circa, Veronica Gentili ci accompagnerà in una nuova puntata de Le Iene. Tra gli ospiti del programma Clara Soccini, nota anche con il solo nome Clara, cantautrice e attrice, conosciuta dal pubblico televisivo per il ruolo di Crazy J. in Mare Fuori.

Clara Soccini, nata a Varese, ha raggiunto il successo nel mondo della musica grazie al brano Origami all'alba, scritto da Matteo Paolillo e Lolloflow e premiato con tre dischi di platino. A Sanremo 2024 ha cantato Diamanti grezzi.

In occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, sul palco de Le Iene saliranno Franco Antonello e suo figlio Andrea, 31 anni, autistico dalla nascita.

La loro storia, raccontata già in passato, attraverso i servizi di Giulio Golia, sarà ripercorsa al fine di sensibilizzare gli spettatori sulle sfide che ogni giorno la famiglia di Andrea deve affrontare.

Una giornata con The Kolors

Nicolò De Devitiis ha passato 48 ore con i tre componenti dei The Kolors, ovvero il frontman Alex "Stash" Fiordispino voce e chitarra, Alex Fiordispino, cugino di Stash, batteria e percussioni, e il bassista Dario Iaculli, entrato nel gruppo nel 2023.

The Kolors: Il testo e la spiegazione di Un ragazzo una ragazza, la loro canzone a Sanremo 2024

I Kolors, vincitori nel 2015 della quattordicesima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, quest'anno hanno partecipato a Sanremo 2024 presentando il brano Un ragazzo una ragazza, certificato disco di platino.

Non è la prima volta che Nicolò De Devitiis trascorre 48 ore con un'artista del mondo della musica, in passato gli spettatori del programma hanno visto lo stesso format con Geolier.