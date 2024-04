Le Iene stasera su Italia 1: ospiti, inchieste e anticipazioni della puntata del 23 aprile

Stasera, martedì 23 aprile, alle 21:15 nuovo appuntamento con Le Iene, il programma trasmesso in prima serata su Italia 1 e condotto da Veronica Gentili con la partecipazione di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Ecco le anticipazioni della serata con gli ospiti in studio e i temi delle inchieste affidate agli inviati del programma.

Dalla Cannabis a Sanremo, le inchieste del 23 aprile

Tra gli ospiti in studio di stasera segnaliamo il rapper Leon Faun, pseudonimo di Leon de la Vallé e il regista Riccardo Milani, in sala con Un mondo a parte, protagonisti Antonio Albanese e Virginia Raffaele, di cui vi abbiamo parlato nella recensione di Un mondo a parte

Questa sera il programma di Davide Parenti si concentra su tre inchieste Nella prima Gaston Zama ha portato l'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi a Berlino per un'inchiesta sulla legalizzazione della cannabis in Germania. Giovanardi, noto per la sua posizione contraria alla droga, potrebbe aver avuto modo di riconsiderare la sua posizione riguardo al modello tedesco in sperimentazione che permette l'uso e la coltivazione privata della cannabis.

La seconda inchiesta è sull'incongruenza di genere e le testimonianze delle famiglie: Nina Palmieri ha affrontato il tema dell'incongruenza di genere, discutendo con quattro famiglie il percorso dei propri figli che vivono con un'identità di genere diversa da quella assegnata alla nascita. Le famiglie hanno condiviso le sfide e le difficoltà affrontate in questo percorso.

La terza inchiesta* riguarda il toto-nomi per la conduzione di Sanremo 2025. Dopo la fine del festival di Sanremo, Stefano Corti ha intervistato vari personaggi che potrebbero essere in lizza per condurre il festival nel 2025. Tra questi, sono stati menzionati Carlo Conti, Stefano De Martino, Paolo Bonolis, Alessandro Cattelan, Gigi D'Alessio, Alessia Marcuzzi** e Fiorello.