Le Iene stasera su Italia 1: ospiti, inchieste e anticipazioni della puntata del 16aprile

Questa sera, martedì 16 aprile, alle 21:15 non perderti il nuovo episodio di Le Iene su Italia 1, condotto da Veronica Gentili e con la partecipazione di Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba. Scopri le anticipazioni della puntata, con ospiti in studio e inchieste affrontate dagli inviati del programma.

Un viaggio nel mondo della musica e delle diete

Tra gli ospiti in studio di stasera, spiccano i nomi di Giulia Salemi e Mauro Repetto, pronti a condividere le loro esperienze e riflessioni con il pubblico. Il secondo, genovese di nascita ma cresciuto a Pavia, è noto per aver fondato con Max Pezzali, gli 883. I due si erano conosciuti tra i banchi di scuola e divennero subito amici grazie alla passione comune per la musica. Lo scorso anno è uscita la siuua autobiografia Non ho ucciso l'uomo ragno. Gli 883 e la ricerca della felicità, scritta con Massimo Cotto.

Mauro Repetto e Max Pezzali in una reunion degli 883

Uno dei servizi più attesi della serata sarà quello condotto da Nicolò De Devitiis con uno dei suoi format più amati: 48 ore in compagnia con una star della musica italiana. L'inviato del programma ha trascorso due giorni in compagnia di Emma, una delle cantanti più acclamate della scena musicale italiana. Il risultato è un profilo inedito, un'immersione nel mondo privato e artistico di un'icona della musica nostrana.

Inoltre, l'inviato Gaetano Pecoraro esplorerà il fenomeno del digiuno intermittente, una pratica dietetica sempre più diffusa tra le personalità dello spettacolo e non solo. Attraverso interviste esclusive a figure di spicco come Fiorello, Matteo Renzi, Caterina Balivo e Giuseppe Brindisi.

Il servizio si propone di analizzare gli effetti e i potenziali benefici di questa dieta. A supporto dell'inchiesta, lader Fabbri, biologo nutrizionista e divulgatore scientifico, fornirà un'analisi approfondita sul tema.