Le Iene presentano Inside stasera su Italia 1, la strage di Elba: "Colpevoli davvero?"

Questa sera, martedì 7 aprile, torna in prima serata su Italia 1 il nuovo appuntamento con Le Iene Inside, lo spin-off di approfondimento del celebre Le Iene. La puntata, dal titolo "Colpevoli davvero?", andrà in onda alle 21:20 ed è condotta da Max Andreetta, con la firma di Francesco Priano.
Il tema della puntata: quando la verità processuale non coincide con quella reale: La Strage di Erba
L'inchiesta di questa sera affronta un tema cruciale: come si possa essere considerati colpevoli agli occhi della legge, anche quando emergono elementi che mettono in dubbio la verità processuale. Al centro dell'indagine torna uno dei casi più discussi della cronaca italiana, quello della strage di Erba, con nuovi elementi che potrebbero cambiare radicalmente la lettura dei fatti.
Il mistero dello scontrino: prova o errore giudiziario?
Uno dei punti chiave riguarda lo scontrino della cena al McDonald's, a lungo ritenuto la prova della falsità dell'alibi di Olindo Romano e Rosa Bazzi. Secondo le nuove ricostruzioni:
- lo scontrino non compare nel verbale di sequestro
- potrebbe quindi non essere mai stato acquisito correttamente
- da prova contro i coniugi potrebbe trasformarsi in elemento a loro favore
Le nuove testimonianze collocano inoltre i due in via Diaz tra le 21:30 e le 21:45, in un orario incompatibile con la loro presunta presenza al McDonald's di Como.
Nuove testimonianze e ricostruzioni sul campo
L'inviato Max Andreetta ha:
- ricostruito il tragitto dei coniugi
- intervistato testimoni presenti la sera della strage
- analizzato filmati dell'epoca
I dati raccolti sembrano mettere in crisi l'impianto accusatorio costruito nei processi.
La pista della droga: scenari mai approfonditi prima
La puntata esplora anche una pista alternativa legata al traffico di droga, attraverso la testimonianza di Abdi Kays. Secondo il racconto:
- alcuni soggetti vicini alle indagini avrebbero avuto legami con lo spaccio
- emergerebbero collegamenti con gruppi criminali locali
Un'ipotesi che apre a un possibile regolamento di conti come movente della strage.
Il caso Luca Nesti: ombre e misteri dopo la morte
Particolare attenzione viene dedicata alla figura di Luca Nesti, ex vice del maresciallo di Erba, trovato morto nel 2023. Secondo una fonte:
- avrebbe frequentato ambienti legati allo spaccio
- avrebbe sottratto droga durante sequestri
- nella sua cantina sarebbero stati trovati hashish e presunte prove di reato
Materiale che, secondo quanto emerso, avrebbe avuto un destino ancora poco chiaro.
Criminalità organizzata: 'Ndrangheta e gruppi stranieri
Tra le ipotesi più inquietanti, la puntata approfondisce anche un possibile coinvolgimento di:
- 'Ndrangheta
- criminalità albanese
- gruppi marocchini
Tutti elementi che farebbero pensare a una mattanza legata a debiti di droga.
Il ruolo di Cuno Tarfusser e la richiesta di revisione
Le nuove rivelazioni arrivano pochi giorni dopo l'esposto presentato da Cuno Tarfusser, che contesta le decisioni della Corte d'Appello di Brescia e della Cassazione. Secondo l'ex magistrato:
- ai coniugi sarebbe stata negata la possibilità di dimostrare la propria innocenza
- la revisione del processo meriterebbe una nuova valutazione
I casi raccontati: da delitto di Garlasco ai "mostri di Ponticelli"
Durante la serata verranno ripresi anche altri casi giudiziari seguiti dal programma, con le testimonianze dirette dei protagonisti:
- Alberto Stasi
- Monica Busetto
- Fausta Bonino
- Luigi Schiavo
- Giuseppe La Rocca
- Ciro Imperante