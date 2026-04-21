Le Iene Il Verdetto stasera su Italia 1: dal delitto di Avetrana alla strage del Circeo

Stasera su Italia 1 torna Le Iene presentano Il Verdetto: tre casi simbolo della cronaca nera italiana tra Villa Pamphili, Avetrana e Circeo con analisi giudiziaria e ricostruzioni dettagliate.

Torna in prima serata su Italia 1, martedì 21 aprile, il secondo appuntamento con Le Iene presentano: Il Verdetto, lo spin-off del celebre programma condotto stasera da Nina Palmieri e scritto da Alessia Rafanelli. La trasmissione ripercorre alcune delle più note vicende di cronaca nera italiana, ricostruendone lo sviluppo in ordine cronologico e analizzando i passaggi giudiziari che hanno segnato l'opinione pubblica.

Delitto di Villa Pamphili: il caso e il processo

La puntata si apre alle 21.15 con il caso del delitto di Villa Pamphili, avvenuto a Roma nel 2011. Al centro della ricostruzione il complesso iter giudiziario e il processo a carico di Rexal Ford, il giovane filippino condannato per l'omicidio dell'anziana contessa nel parco romano. Un caso che ha scosso profondamente l'opinione pubblica per la dinamica del crimine e per le successive fasi processuali.

L'omicidio di Avetrana e il caso Sarah Scazzi

Alle 21.50 spazio a uno dei casi più seguiti della cronaca italiana: l'omicidio di Avetrana e la scomparsa della quindicenne Sarah Scazzi. Un giallo familiare fatto di confessioni, ritrattazioni e colpi di scena giudiziari, che ha portato alla condanna all'ergastolo di Sabrina Misseri e Cosima Serrano. Un caso che continua a suscitare forte attenzione mediatica e dibattito pubblico.

La strage del Circeo: il racconto della violenza

Subito dopo, alle 23.45 circa, la puntata si concentra sulla drammatica strage del Circeo, uno dei fatti di cronaca più sconvolgenti della storia italiana. Al centro della narrazione la storia di Donatella Colasanti e Rosaria Lopez, vittime di violenze brutali da parte di un gruppo di giovani della cosiddetta "Roma bene": Angelo Izzo, Gianni Guido e Andrea Ghira.

Un segmento arricchito da un contenuto esclusivo: le risposte alle lettere inviate dalla redazione ad Angelo Izzo, uno dei responsabili del massacro.

Stefano Nazzi ospite per l'analisi dei casi

A commentare e analizzare le dinamiche processuali delle vicende sarà il giornalista Stefano Nazzi, tra le voci più autorevoli nel racconto della cronaca nera italiana. Il suo intervento offrirà una lettura approfondita dei casi, tra aspetti giudiziari e ricostruzione dei fatti.

Una puntata tra cronaca e giustizia

Le Iene presentano: Il Verdetto si conferma così un format che unisce racconto giornalistico e analisi giudiziaria, riportando alla luce alcuni dei casi più discussi della storia recente italiana.