Le iene: Belen incontra la sua sosia: "Spero che tu sia contenta di quello che faccio"

Ieri sera, 19 ottobre, nella puntata de Le Iene, Belen ha incontrato fan, hater e una sua sosia. La conduttrice si è recata con la troupe del programma al Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano dove, seduta ad un tavolo, ha aspettato che le persone le si avvicinassero.

Nella puntata precedente del programma, Belen ha parlato della dismorfofobia, quella patologia mentale che ci fa credere che una parte del nostro corpo sia imperfetta. Una delle ragazze che si è seduta ha voluto ringraziare la modella argentina. "Io penso di soffrire di questa patologia, mi sento il viso gonfio", ha detto mentre Belen provava a rassicurarla, consigliandole di fare terapia, come si vede nella clip caricata su Mediaset.

Una donna le ha chiesto perchè persone belle come lei ricorrono alla chirurgia estetica peggiorando, a volte, il proprio aspetto. "Perché credo che il mondo dello spettacolo ti porta ad essere sempre davanti alle telecamere. Quando gli anni passano tu vorresti mantenerti giovane, a volte capiti nelle mani giuste, altre volte no", ha replicato la modella.

La Rodriguez ha incontrato anche la sua sosia, una ragazza che, quasi per scherzo, ha iniziato ad imitarla, le ha raccontato che sono stati i suoi amici a darle l'imput per 'trasformarsi in Belen: "Più mi truccavo più i miei amici dicevano 'guarda che somigli a Belen', e io gli rispondevo, 'ma stai scherzando'?!", quindi ho iniziato a fare le tue imitazioni, spero che tu sia contenta di quello che faccio, mettendomi nelle tue vesti".

Belen si è anche emozionata quando una ragazza le ha rivelato: "Nel mese di novembre ho avuto una emorragia cerebrale, per fortuna non ho riportato danni neurologici". La modella le ha stretto le mani "Sento la tua energia, sei una forza", le ha detto con le lacrime agli occhi.