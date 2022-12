Le cronache di Spiderwick: Jack Dylan Grazer, star di Shazam!, nel cast della serie

Jack Dylan Grazer, giovane protagonista di Shazam!, è entrato nel cast della serie Le cronache di Spiderwick che verrà realizzata per la piattaforma Disney+.

Il progetto è un adattamento dei popolari libri per ragazzi scritti da Holly Black e Tony DiTerlizzi, già approdati sul grande schermo con un film che non ha, tuttavia, dato il via a una nuova saga cinematografica.

Spiderwick - Le cronache segue la famiglia Grace - composta dai fratelli gemelli Jared e Simon, la loro sorella Mallory e la madre Helen - che si trasferisce nella casa in rovina dei propri avi. I protagonisti iniziano a scoprire un mistero oscuro sul pro-prozio che in passato ha scovato l'esistenza di un mondo fatato, segreto e forse minaccioso.

Jack Grazer darà voce a una creatura che vive nella mura della villa della famiglia da centinaia di anni e che aiuterà i giovani protagonisti, nonostante un carattere molto difficile.

Recensione Spiderwick - Le cronache (2008)

Tra gli interpreti ci sono anche Lyon Daniels nel ruolo di Jared Grace, Noah Cottrell che sarà Simon Grace, Mychala Lee nei panni di Mallory Grace, Joy Bryant nel ruolo di Helen Grace e Christian Slater che sarà Mulgarath.

Aaron Eli Coleite sarà showrunner e farà parte del team dei produttori in collaborazione con gli autori, Ellen Goldsmith-Vein, Jeremy Bell, D.J. Goldberg e Julie Kane-Ritsch.

Il primo volume della saga è stato pubblicato nel 2004, dando vita nel 2007 a una seconda serie di volumi.