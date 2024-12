Le cronache di Narnia, Greta Gerwig adatterà il romanzo prequel Il nipote del mago?

Jason Isaacs potrebbe aver diffuso un'importante informazione sull'adattamento de Le cronache di Narnia a cui sta lavorando Greta Gerwig. Secondo l'attore inglese il film targato Netflix in arrivo non si baserebbe sui romanzi più celebri bensì sul prequel Il nipote del mago.

I dettagli sull'adattamento in arrivo per il momento sono scarsi. Per adesso è stato confermato solo che il film sarà la prossima regia di Greta Gerwig dopo il successo di Barbie e si tratterà di un film in due parti per Netflix basato sui romanzi di C.S. Lewis.

Durante una recente intervista con The Week in cui elenca i suoi libri preferiti, Jason Isaacs si sarebbe lasciato sfuggire l'informazione per cui Gerwig adatterà il romanzo di Lewis Il nipote del mago, prequel de -Il leone, la strega e l'armadio_. Se l'informazione troverà conferma, questa sarà la prima volta che il libro prende vita sullo schermo. Isaacs, che ha citato Il nipote del mago come uno dei suoi libri preferiti, ha detto:

"Da bambino adoravo tutti i libri di Narnia. Quando a Peter è stato detto che non sarebbe tornato, ho capito qualcosa di devastante sulla mortalità. Ho scelto questo titolo perché Greta Gerwig sta per farne un film, che non vedo l'ora di vedere".

Jason Isaacs nel cast di Narnia?

Skandar Keynes in una scena de Le cronache di Narnia

L'interessamento di Jason Isaacs a Le cronache di Narnia lascerebbe pensare a un suo coinvolgimento nell'adattamento in arrivo. in precedenza, l'attore aveva sostenuto il provino per il ruolo di Aslan nei film del franchise prodotti da Disney, ma alla fine il ruolo era andato a Liam Neeson. Questa, per Isaacs, potrebbe essere la rivincita anche se è prematuro fare ipotesi sul casting vista la segretezza che circonda il progetto.



ScreenRant puntualizza, inoltre, che il commento dell'attore "lascia spazio a un'interpretazione alternativa e non dovrebbe essere preso come un annuncio ufficiale". Dato che menziona "tutti i libri di Narnia" all'inizio del suo commento, è possibile che intenda che è entusiasta di scoprire la visione della Gerwig per il franchise in un senso più ampio, non che stia adattando specificamente Il nipote del mago.

Se invece la sua anticipazione si rivelerà corretta, l'adattamento di Greta Gerwig potrebbe contenere alcune sorprese per il pubblico andando in direzione diversa da quanto fatto in precedenza. Cronologicamente, Il nipote del mago si svolge circa 1000 anni prima de Il leone, la strega e l'armadio. Il prequel di Lewis racconta le origini di Narnia, con Aslan il leone in un ruolo chiave bella storia assieme ai piccoli Digory e Polly, due bambini che vivono nella Londra del 1900. Se Greta Gerwig opterà per adattare questo romanzo, risulta meno chiara la scelta di fare due film, ma per saperne di più non ci resta che attendere le novità da Netflix.